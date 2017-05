No vas a creer cómo se veía Joe Manganiello en su juventud

No hay famoso que se resista a los radicales cambios de look, y Joe Manganiello es uno de ellos. Este galán, quien hoy es el afortunado esposo de Sofía Vergara, se ha transformado durante el paso de los años, siempre apegado a las tendencias del momento y, sobre todo, sacando a flote la jovialidad que lo distingue. Esta vez, la estrella de Hollywood decidió hacer un viaje al pasado, para sacar del baúl de los recuerdos una fotografía en donde se mostró como nunca antes se había dejado ver. Por supuesto, la reacción de sus seguidores fue inmediata.

Aunque hoy es un hombre que prefiere guardar la formalidad, hace algunos años decidió ir más allá con su estilo. En la reciente imagen que publicó en su cuenta de Instagram, aparece completamente rapado, usando piercings y con menos barba, sin duda, distinto a como luce actualmente. En esta nostálgica fotografía posa junto a su mamá, Susan Manganiello y, de esta forma, rindió homenaje a una de las mujeres más importantes en su vida por el Día de las Madres, que se celebró en los Estados Unidos el 14 de mayo. “Feliz Día de las Madres, Mamá”, comentó Joe en la publicación que ha recibido miles de likes y comentarios de sorpresa por parte de varios de sus seguidores.

La camaleónica personalidad de Joe ha sido uno de sus principales encantos. Además de haberse rapado, en otras ocasiones ha lucido su melena un poco más larga. En otro momento, dejó a todos sus fans sorprendidos, cuando apareció en el filme titulado Sabotage con el cabello trenzado, ese look fue otro de los favoritos de sus seguidores, quienes aprueban cada uno de los cambios que realiza en su imagen el cotizado actor.

Pero eso no es todo, porque en la década de los 90, Joe cortó su cabello y además lo tiñó de color rubio. Aunque hoy no queda nada de aquél look, él mismo se encargó de revelar la foto de ese momento. Para ser exactos, eso ocurrió en el año de 1996. Ese fue uno de los estilos más representativos de la época y todos los jóvenes querían lucir así, por su puesto, Joe no pudo resistirse a caer en la tentación.

Este es uno de los mejores momentos para Joe, pues además de sus éxitos profesionales, está felizmente casado con Sofía Vergara, a quien también consintió este Día de las Madres. El protagonista de Magic Mike regaló a su guapa esposa un lindo ramo de rosas y ella no pudo resistirse a compartir una fotografía de este romántico momento. En la instantánea aparecen los dos mirándose de frente, sonrientes y demostrando el gran cariño que existe entre ellos. “Rosas para el Día de las Madres”, comentó Sofía en su cuenta de Instagram.

