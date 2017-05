¡Óigame no! Aitana, la única persona que puede robarle cámara a Eugenio Derbez Aislinn, la hija mayor del comediante, compartió varios divertidos videos donde se ve a su hermanita interpretando 'If You're Happy' y pidiéndole a su papá silencio, pues a su corta edad sabe como evitar que le quiten protagonismo

En medio del éxito que ha representado el estreno de su cinta How a to be Latin Lover, Eugenio Derbez comienza a disfrutar de la tranquilidad de su familia. Tras una muy ajetreada temporada de promoción, el actor ha podido pasar un fin de semana en casa al lado de sus hijas, Aislinn y Aitana, con quienes protagonizó una divertida sesión de canto. Mientras en Hollywood, Eugenio se codea con grandes personalidades y no hay celebridad que se resista a sus ocurrencias, en casa, la historia es completamente diferente, pues ni con sus mejores trucos logra robarle cámara a Aitana.

Una publicación compartida de ALESSANDRA ROSALDO (@alexrosaldo) el 15 de May de 2017 a la(s) 3:56 PDT

Disfrutando al máximo la visita de su hija mayor, Aislinn, Eugenio y Aitana se pusieron divertidos y quisieron ofrecer a la actriz un show musical en el que, aunque la idea era cantar juntos, la pequeña Aitana no quiso que su papá la acompañara. A través de varias historias en Instagram, la protagonista de A la mala compartió varios videos en los que se ve a su hermanita interpretando la canción If You’re Happy, tema en la que Eugenio quiso ser su corista, pero la niña no lo permitió.

“No cantes” se escucha decir varias veces a Aitana, quien no quería que su papá la acompañara en esta canción, pues su idea era que su hermana Aislinn la viera triunfar como cantante. “No canto, ok”, se escucha decir a Eugenio, pero ante lo pegajosa que esta canción no se pudo resistir aplaudir un par de ocasiones, pero Aitana nuevamente le pedió silencio. Ante la insistencia de Aitana, el comediante tuvo que quedarse con las ganas de ser su corista.

VER GALERÍA

Hace unas semanas, en medio de la promoción de su nueva cinta, el actor habló con la prensa sobre los sacrificios que ha tenido que hacer para triunfar como cineasta, como disfrutar de tiempo con su hija menor, quien asegura lo “alucina”. “La pobre niña ya me alucina, porque yo me la quiero comer besos. Cada que me ve dice ‘ahí viene mi papá’ y yo ‘déjate dar un beso’. Y la beso, la abrazo y la estrujo, ve al papá y es así de no, pero no puedo yo quiero morderle los cachetes todo el día”, declaró Eugenio a Televisa Espectáculos.

-Eugenio, Vadhir y José Eduardo Derbez dan clases de cómo ser un 'latin lover' sobre la 'red carpet'

-¿Pensabas que se parecía a Eugenio? Aitana Derbez idéntica a Alessandra Rosaldo

-Aislinn, Vadhir y Alessandra cobijan a Eugenio Derbez en su noche más especial en Hollywood

VER GALERÍA

Aunque Eugenio quiere comérsela a besos, Aitana está en una etapa que busca independencia y lo demuestra en cada momento. Pero no sólo Eugenio no se puede resistir al encanto de la niña, Salma Hayek, co-protagonista de Derbez en la cinta, tampoco se pudo aguantarse las ganas de besar los cachetes de la niña, quien se perfila para ser la estrella más brillante de la familia.