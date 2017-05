Ariadne Díaz y Marcus Ornellas celebran el primer cumpleaños del pequeño Diego

Entre globos, regalos y muchas sorpresas, Ariadne Díaz y su esposo Marcus Ornellas celebraron el primer año de vida de su bebé, Diego. La extraordinaria celebración reunió a amigos y familiares, quienes con mucha emoción llenaron de cariño y felicitaciones al rey de la casa. Para este día tan especial, los orgullosos papás hicieron hasta lo imposible con tal de que su pequeñito tuviera la mejor de las fiestas, y así fue. Por supuesto, entre los momentos emotivos del festejo estuvo la presentación de un mariachi, que conmovió a los invitados y, por supuesto, a la familia del cumpleañero.

Muy emocionada, Ariadne y Marcus no dejaron de posar para las fotos. En una de las postales más tiernas, aparecen los tres; Diego con su gorrito de cumpleaños y papá y mamá sonriendo por la llegada de este instante tan esperado. No pudo faltar en esta imagen un especial invitado, James P. "Sulley" Sullivan, personaje de la cinta Monsters, Inc., que al parecer es uno de los favoritos del pequeño. En esta publicación, Aridne incluyó una linda dedicatoria en la que agradeció el apoyo de sus allegados. “Felicidades amor de nuestras vidas, ¡qué lindo cumpleaños! Gracias a todos los que nos acompañaron, significa muchísimo para nosotros que hayan venido para celebrar y agradecer a Dios por el primer año de nuestro hijo. Estoy feliz de que estemos rodeados de gente linda y amorosa. ¡Gracias @gloria_sierra por siempre estar al pie del cañón y ayudarnos a organizar todo! ¡Y a ti mi amor @marcusornellas por ser un papá increíble, divertido, responsable, cariñoso y cuidar cada detalle, te amo!", dijo.

La estrella de telenovelas también posó con su bebé frente al pastel, que fue colocado en una mesita decorada con figuras de número 1, gorritos de papel y un colorido letrero de “Feliz cumpleaños”. Además de todo, Ariadne no descuidó ningún detalle, pues el look de ella y de su bebé fue perfecto para la ocasión. Al parecer, Diego tuvo dos cambios de vestuario y su mamá dio detalles de esto en una de esas memorables imágenes. “¡Otra más con el guapo cumpleañero! Él en look casual y después muy listo para recibir a sus invitados (obvio con zapatos aunque no le gusten), y yo con un vestido de @karlozzermeno ¡Muchas gracias Karloz me encantó! “, señaló la actriz.

En la fiesta, la familia también consintió a sus invitados. Su grupo de amigos y otros niños se divirtieron con un show de Monsters, Inc., y más personajes de películas animadas. Esta fue la primera celebración que Ariadne hizo a su hijo, por esa razón no dejó de compartir pequeñas historias de Instagram con los mejores momentos de este primer año de Diego. La tarde estuvo llena de juegos y la alegría de sus amiguitos fue constante. Sin duda, esta ha sido otra de las grandes experiencias de Ariadne y Marcus en una de sus mejores etapas, la de papás.

Por si fuera poco, Diego también abrió todos sus regalos acompañado de su mami, quien estuvo muy emocionada. En la caja de sorpresas había varios juguetes y hasta ropita casual. No cabe duda, él no sólo es el consentido de la casa, también de todos los allegados a la familia y, por supuesto, de todos los fans de Ariadne, que saca a flote todos los encantos de su príncipe en las redes sociales.

