Billy Rovzar y su original forma de pedirle a Claudia Álvarez que sean papás Aprovechando el festejo del Día de las madres, el productor quiso gritar al mundo sus ganas de escribirle de nuevo a la cigüeña

Desde que se dieron el “sí, acepto”, en noviembre pasado, Claudia Álvarez y Billy Rovzar tenían algo muy claro: ser papás. Después de seis meses de vivir su matrimonio a "solas", la actriz y el productor están listos para dar el siguiente paso y escribirle a la cigüeña. Aprovechando el festejo del Día de las madres, Billy envió un revelador mensaje a su esposa a quien advirtió que debe disfrutar su último año sin hijos, porque está listo para convertirse en papá por tercera ocasión.

El productor sorprendió a la actriz con una imagen con la leyenda: “Disfruta el último año que no te festejo el Día de las madres”. Contundente, Rovzar acompañó esta imagen con el hashtag #Hedicho. Ante los deseos de su esposo, Claudia se mostró emocionada ante la posibilidad que habían estado postergando por las agendas de trabajo de ambos. “Así el mensaje de mi esposo. Wow!”, escribió la actriz en Instagram.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz compartió más sobre este tema, haciendo evidente que es algo de lo que se habla mucho en casa: “Hoy es el último día de las madres que no me festejan ehh! #SiDiositoQuiere”, explicó.

Al parecer este es el momento ideal para hacer crecer la familia. Aunque no especificaron en qué mes de este año nos darán la sorpresa, lo más probable es que suceda luego de que Claudia termine de grabar la telenovela En Tierras Salvajes, proyecto en el que está enfocada actualmente y para el que tuvo que cambiar de look.

Mientras llega el bebé, Claudia y Billy continúan viviendo su amor y compartiéndolo con los hijos de él, Max y Alexandra, producto de su relación con Fernanda Gamboa, con quienes la actriz se lleva de maravilla. “Tengo una relación increíble. Desde que los conozco hicimos un clic bien bonito. Me llevo muy bien con ellos, con su mamá y hasta con su pareja, a quien yo quiero mucho. Mucha gente me dice: ‘¿Cómo te llevas así de bien con la ex es exesposa?’, y yo pregunto: ‘¿Y por qué no?’”, comentó la actriz a las cámaras del programa Hoy en marzo de 2016.