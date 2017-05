Michelle Renaud al estilo de 'la chica del bikini azul' se convierte en la mamá más sexy A dos meses de haber recibido a su hijo Marcelo, la actriz ya presume impactante figura post-baby desde la playa

Desde el “paraíso”, Michelle Renaud compartió sus primeras fotos desde la playa tras convertirse en mamá. A dos meses de haber recibido a su hijo Marcelo (nació el 12 de marzo), la actriz eligió este destino para celebrar su primer 10 de mayo. A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de La sombra del pasado, compartió una serie de fotos y video con los que dejó impactados a sus seguidores, quienes no daban crédito de lo bien que luce su cuerpo post-baby.

Ya la habíamos visto la semana pasada muy recuperada presumiendo su esbelta figura en la premier de How to be Latin Lover. Pero es muy diferente verla con la producción que amerita una alfombra roja que verla al natural en un diminuto bikini, lo cierto es que en su caso, la diferencia es casi imperceptible.

Ataviada en un bikini azul cobalto, que también lució durante el embarazo, la actriz dejó claro que tiene una anatomía privilegiada, pues su cuerpo se ve como en su época de soltera. “Estoy literalmente en el paraíso. Me siento la mamá más afortunada del mundo”, escribió Renaud quien en la imagen aparece posando muy contenta para la cámara.

Aprovechando el excelente clima, Michelle dejó claro que su disciplina antes del embarazo ha sido su gran aliada ahora que ya es mamá, pues tan elástica como siempre, quiso mostrar su habilidad para pararse de manos. Con su cuerpo perfectamente alineado, la actriz demostró que ella no necesita filtros para presumir sus fotos en la playa.

Michelle eligió este destino para celebrar su primer Día de las madres por la carga sentimental que representa en su vida. Recordemos que fue frente al mar donde la actriz dio a luz a Marcelo, quien llegó a este mundo de la manera más tradicional, momento en el que la actriz demostró de “qué está hecha” y con la ayuda de una partera dio a luz.

En todo este viaje de la maternidad, Michelle no ha estado sola, sosteniendo fuerte su mano ha estado su esposo, Josué Alvarado, quien la apoya en cada decisión que toma respecto a su papel como mamá. Mientras Michelle retoma poco a poco su vida profesional, es él quien se ocupa del bebé, al menos eso es lo que hemos visto en el Instagram del orgulloso padre, donde compartió una tierna foto de él y su hijo disfrutando de una puesta de sol.

