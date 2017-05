'Perder a mi mamá a los 26 años me hizo madurar mucho', confiesa Angelique Boyer

La guapa actriz Angelique Boyer ha tenido a muchas madres en la televisión en todas las novelas en las que ha actuado y con ellas ha vivido todas las situaciones que una hija podría pasar en la vida real, sin embargo fuera de la pantalla la protagonista de Tres Veces Ana confiesa que dentro de ella lleva una herencia muy fuerte de su madre, Sylvie Rousseau, quien falleció en junio del 2014 debido a complicaciones tras varias operaciones en el corazón.

“La verdad es que mi personalidad tiene mucho que ver con la forma en que crecí con ella (su madre) y en cómo me educaron mis padres”, dijo la actriz para JDS recordando a su mami por el día de las madres. “El perder a mi mamá a los 26 años me hizo madurar mucho”, confiesa Angelique quien por motivos de trabajo, ya que se encontraba grabando la telenovela Lo que la vida me robó, no pudo despedirse de la mujer que le dio la vida de la manera en la que hubiera querido.

Sin embargo, la mexicana de ascendencia francesa recuerda a su madre con mucho cariño y afecto, además en su paso por la alfombra roja de la obra de teatro Papi piernas largas a la que asistió, la novia de Sebastián Rulli también dio un consejo a todas las personas que tienen enfermos a sus seres queridos, así como ella en su momento tuvo a su madre. “Aconsejo a quien tenga un enfermo que les hablen. Parece ser que sí nos escuchan y es algo de lo que yo sí me arrepiento mucho (de no haber hecho)… se vuelven angelitos, se vuelven nuestra protección.” Platica Angelique sobre su experiencia en los días que su mamá estuvo internada en terapia intensiva en el hospital.

Además, la ojiazul le quiso mandar un abrazo a todas las personas quienes como ella, han perdido a su madre, les aconsejó que piensen en ellas con una oración y se abracen. La actriz a su corta edad, tampoco tienen planes en convertirse en mamá y aunque no descarta por completo en algún día tener hijos, dice que por ahora no es algo que tenga en mente. "Es algo muy pronto para mí, la verdad es que estoy muy consciente de la responsabilidad que este tener hijos, y no me llama la atención", dijo Boyer. Además Angelique por el momento se encuentra disfrutando de un tiempo sabático, tomando unas merecidas vacaciones después de haber hecho su papel más demandante hasta el momento con tres personajes al mismo tiempo, por lo que dice que quiere tomarse cada momento con calma "Tengo 28 años, entonces quiero disfrutar la etapa de ser mamá cuando me toque, ahorita es muy pronto”, agregó la actriz.