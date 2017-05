José Eduardo Derbez y Bárbara Escalante celebran tres años de la mano La pareja se dedicó románticos mensajes en Instagram, medio en el que han documentado su historia de amor

Vaya que el amor les pegó con fuerza. A tres años de haber sido flechados por Cupido, José Eduardo Derbez y Bárbara Escalante celebran por todo lo alto su aniversario. A sólo un par de semanas de haber celebrado su cumpleaños número 25, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez (el pasado 14 de abril), está nuevamente de fiesta, esta vez, por el tercer año caminando de la mano de su inseparable novia.

A través de las redes sociales, la pareja se ha dedicado mensajes de amor para conmemorar el inicio de su relación. Al lado de una imagen de su reciente aparición en la premier en México de la cinta de su papá, How to a be Latin Lover, el actor escribió: “Tres años con mil experiencias y altas y bajas, pero juntos gracias por todo siempre y por aguantarme tanto. Te amo”.

Por su parte, Bárbara Escalante también le dedicó un lindo mensaje al dueño de su corazón: “Felices 3 años mi amor. Ha sido los más felices de mi vida, te amo meme. Gracias por tantísimo José Eduardo”, escribió la ojiverde.

El encanto y simpatía de Bárbara, no sólo tiene encantado a su novio, la chica también ha conquistado a la familia Derbez, con quien se lleva de maravilla. De hecho, la joven presumió su encuentro con su suegro, minutos previos a la proyección de su nueva cinta en nuestro país: “Con este señorón Eugenio Derbez, ayer antes de la premier de How to be Latin Lover”, escribió al lado de una foto al lado del comediante.

A su vez, Bárbara ha recibido con los brazos abiertos a la novia de su cuñado, Vadhir, Mallory Caballero, con quien recientemente compartió una selfie. En la imagen que compartió la novia de José Eduardo, se ve a Vadhir, Mallory, Eugenio Derbez y José Eduardo, todos luciendo sus looks más casuales en lo que parecía un desayuno casual en la Ciudad de México: “Me encanta verlos. Los quiero mucho”, escribió Escalante como pie de foto.