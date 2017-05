Tras las declaraciones de Brad Pitt, Angelina Jolie aparece sonriente, de paseo con sus hijos

Han pasado varios meses desde que Angelina Jolie se separó de Brad Pitt. Hoy, ella ha encontrado apoyo y refugio en sus hijos, con quienes últimamente disfruta pasar el tiempo. Después de todo, esta ha sido una época de cambios y al parecer las cosas marchan por buen camino. Recientemente, Pitt concedió una entrevista, en la que por primera vez habló de su separación. En aquella charla, el actor reconoció parte de sus errores, y recordó su momento como pareja de Jolie. “Me gané la lotería y seguía desperdiciando mi tiempo en esas actividades vacías", dijo el protagonista de Fight Club para la revista GQ Style.

Tras esas declaraciones, Angelina reapareció; ahora de paseo con sus hijos, Shiloh y Knox, en The Renaissance Faire, en California. Los pequeños se dejaron ver sonrientes acompañados de la actriz, quien estuvo muy atenta a todo lo que hicieron sus hijos. Ella, con una actitud relajada se notó sonriente y dispuesta a disfrutar de ese día familiar. Lejos del glamour que acostumbra durante sus exclusivos eventos, esta vez la protagonista de Maleficent, vistió con un outfit casual; unos cómodos pantalones negros, botas y blazer del mismo color, sin sus inseparables gafas oscuras.

Aunque se mantiene alejada de la vida pública, Angelina ha dado muestra de que su familia ha sido un gran apoyo. La lente del paparazzi ha captado sus más recientes paseos, como cuando aparece en casuales caminatas, o cuando está de shopping con sus hijos. Lo más notable ha sido su semblante; se percibe tranquila y siempre atenta a sus pequeños. Apenas en febrero ella daba su primera entrevista a la BBC, con motivo de la presentación del filme First They Killed My Father, en ese espacio habló de la familia y del gran amor que tiene por sus hijos.

Uno de los capítulos que marcó la relación Jolie-Pitt fue el incidente ocurrido en un avión privado, en el que Pitt tuvo un altercado con su hijo Madox. Aunque Angelina no quiso ahondar en detalles durante su charla con la BBC. “No quiero decir mucho sobre eso, excepto que fue un momento muy difícil. Somos una familia y siempre seremos una familia y pasaremos este momento y esperamos ser una familia más fuerte por ello”, dijo la actriz en su momento.

En la entrevista concedida por Pitt a GQ, el actor también habló de la importancia que tiene sus para él, y de sus propósitos para ser mejor persona. "Los niños son delicados. Lo absorben todo. Necesitan que les tomen de la mano y les expliquen las cosas. También necesitan ser escuchados. Cuando estoy ocupado trabajando no escucho. Quiero mejorar en eso". Por ahora, tanto Angelina como Brad mantienen una buena relación, arreglando sus diferencias bajo un acuerdo de confidencialidad, cuidando cada detalle para dar a sus hijos la tranquilidad que necesitan.

