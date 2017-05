Eva Longoria demuestra que su talento como yogui es extraordinario

Se acabaron las largas y placenteras vacaciones para Eva Longoria. Ahora, la actriz ha retomado sus actividades y no se desapega para nada de la disciplina. Esta vez dio una sorpresa a todos sus seguidores, al compartir una de sus grandes pasiones y quizá, uno de los secretos que tiene para conservar esa espectacular figura. Ella es una mujer muy enfocada, por esa razón ha logrado conquistar todas sus metas y una vez más da prueba de ello.

A través de sus redes sociales, Eva reveló una fotografía en donde se le observa, completamente concentrada, realizando yoga. Esta ocasión decidió pararse de cabeza sobre los antebrazos, una de las posturas más complejas de esta disciplina, en la que al parecer ella es toda una experta. Según los expertos en el tema, esta es una posición que favorece a la definición de la espalda y para los músculos de los hombros.

Durante sus pasadas vacaciones, disfrutó del sol, la arena y el mar, junto a su amado esposo Pepe Bastón. En medio de ese viaje apareció luciendo bikinis, aventurándose sobre las olas haciendo paddle boarding y dando románticas caminatas sobre la arena junto a Pepe. Por supuesto, el paparazzi no dejó de seguirla y fue así como aparecieron algunas imágenes que despertaron la curiosidad de sus fans, pues surgió el rumor de que estaba embarazada.

Con su característico sentido del humor, ella desmintió todo sobre el supuesto embarazo y explicó la razón del porqué su vientre se veía un poco abultado. “Todo el mundo dice que estoy embarazada, pero no. Sólo soy intolerante a la lactosa… tengo que compartirlo porque toda mi familia me ha llamado para preguntar si estoy embarazada. Sí, me veo embarazada pero es por tanto queso en mi estómago…”, dijo de una manera simpática frente a la cámara.

Y luego de disfrutar comiendo queso, ha regresado a la rutina. Es así cómo conserva esas espectaculares curvas con las que luce impresionantes vestidos y aparece a cuadro, lista para deslumbrar. Pero eso no es todo, porque además ha aprovechado estos días para hacer caminata al aire libre; ella misma lo compartió en una historia de Instagram, en donde aparece subiendo y bajando por una colina, en un día soleado. Ella lleva una gorra y además, gafas oscuras para protegerse del sol.

