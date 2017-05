Aracely Arámbula y su discreta opinión sobre la serie de Luis Miguel La actriz prefirió no omitir ningún juicio sobre el proyecto del padre de sus hijos, sólo se enfocó en resaltar lo mucho que ha crecido Telemundo por el hecho de ser la televisora que transmitirá la bioserie en Estados Unidos

Enfocada por completo en su carrera y en su papel de mamá de Miguel y Daniel, Aracely Arámbula aborda discreta los cuestionamientos sobre su ex, Luis Miguel. Sin querer centrar la atención en los temas que los últimos meses han rodeado al cantante y lo han colocado en el ojo del huracán, la protagonista de La Doña prefiere no emitir ninguna opinión sobre los problemas legales o el inminente lanzamiento de la bioserie del padre de sus hijos.

VER GALERÍA

Con la amabilidad que la caracteriza, Aracely hizo frente, con gran elegancia, a las preguntas referentes a su ex. Durante una entrevista con el comunicador Alfredo Palacios, la actriz quiso resaltar más bien el logro de Telemundo al ser la televisora que transmitirá la serie del cantante en Estados Unidos. De manera muy prudente, dejó claro que no quiere dar declaraciones sobre un proyecto del que no tiene conocimiento.

“No quiero opinar de algo que no tiene nada qué ver conmigo, no sé si van a sacar mi historia, pero no quiero opinar sobre eso porque estoy muy concentrada en mi trabajo, en mi carrera, me ha costado mucho mi carrera y después cuando uno habla de eso la prensa se dirige hacia esos titulares”, comentó en el especio del Palacios en Radio Fórmula.

VER GALERÍA

Ante su respuesta, el comunicador la cuestionó si su negativa de hablar del tema era por alguna prohibición por parte del cantante, señalamiento que negó tajantemente y aseguró que, de hecho, ella mejor que nadie sabe cómo fue su historia con Luismi, pero dejó claro que no quiere hablar de ello: “Ni siquiera es que no pueda hablar de eso, puedo hablar de lo que quiera y, ¿quién mejor que yo (para hacerlo)?, ¿alguien con más derecho? Yo, pero no me gusta porque se malinterpreta y porque la prensa siempre toma esos titulares y no me gusta. Lo único que voy a decir sobre eso es que Telemundo ha crecido tanto que ahora la presenta”, explicó.

-Como 'hermanas', Aracely Arámbula y Danna Paola aparecen con looks similares

-'Oh là là!', Aracely Arámbula disfruta de la Ciudad Luz con su hermano

-¡Año nuevo y cumpleaños! Así celebró Aracely Arámbula los 10 años de su hijo Miguel

VER GALERÍA

En lugar de enfocar su energía en lo que sucede en la vida de su ex, Aracely se centra en su carrera y en sus logros profesionales. Actualmente se encuentra promocionando La Doña, su último trabajo en Telemundo y recientemente sumó un nuevo proyecto a su historial como empresaria, se trata del lanzamiento de su línea cosmética. Además de su labor profesional, en casa, Aracely disfruta de su rol favorito: ser mamá. Ayer, a través de varias historias de Instagram presumió cómo se divierte con sus hijos con quienes procura hacer actividades en el hogar, como cocinar o protagonizar divertidos juegos.