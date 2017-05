Tras meses de mantener su relación privada, Horacio Pancheri publica una romántica foto con Paullina Goto

Horacio Pancheri y Paulina Goto son una de las parejas que han encantado siempre a todos con su romántica forma de ser. Desde que iniciaron su relación en junio del 2016, muchos de sus seguidores les aplaudieron y se declararon a favor de este lindo romance, sin embargo, como en todo, también hubo gente que se dedicó a meter su cuchara y a opinar en contra del amor que ambos se profesaban.

Horacio, quien siempre había sido muy público sobre su vida y sobre sus relaciones quiso poner un alto a los comentarios desagradables que algunos trolls de la red les estaban dejando, por lo que tomó cartas en el asunto y publicó hace unos meses en Twitter que ya no subiría más fotos con Pau pues había gente que les lanzaba demasiadas críticas, “Por eso ya no hay fotos ni nada… porque hay gente insoportable que no hace otra cosa que invadir nuestra vida… al que le gusta bien… al que no, también”, escribió enojado el protagonista de Un camino hacia el destino.

Y así pasaron varios meses sin que se pudiera encontrar en Instagram ni una foto de ellos dos juntos. Cada uno salía por separado, en sus propios proyectos y como si llevaran una vida por separado. Además de esto, los dos enamorados tuvieron que poner un poco de distancia entre ellos debido a que él se encuentra trabajando en la novela Entre tierras salvajes en Michoacán, México y Paulina estaba terminando un proyecto en Miami. Sin embargo su amor se mantuvo igual de fuerte que en el comienzo y los dos hacían su mayor esfuerzo por pasar tiempo juntos.

Por fin las cosas se acomodaron y hace una semana los dos pudieron hacer espacio en su agenda para irse juntos a un viaje inolvidable a Marruecos. Aunque al principio quisieron mantener en secreto que los dos estaban en el mismo lugar, al pasar unos días los dos documentaron todos los detalles de su viaje en sus historias de Instagram, dejando detrás el misterio. Para cerrar con broche de oro ese viaje, el argentino porfin se animó a publicar una fotografía en donde aparecen otra vez ambos.

La instantánea es muy bonita, en ella están los dos sentados descansando en cojines típicos del país y brindando muy sonrientes. Con una mirada de complicidad, los novios parecen reforzar públicamente su amor. “Brindo contigo todos los días... te amo @PaulinaGoto”, escribió Horacio junto a la preciosa imagen. Ahora parece que Pau ya está de vuelta en México pues empezará a grabar la novela El vuelo de la victoria en donde ella será la protagonista, así que probablemente los veamos más tiempo juntos.