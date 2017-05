La tierna felicitación que le dedicó Fernanda Castillo a su hermana en su cumpleaños

La actriz mexicana Fernanda Castillo siempre ha tenido hasta arriba de sus prioridades cuidar y procurar a sus seres queridos y es bien sabido que es muy cariñosa con ellos. Incluso sus amigos la quieren mucho por ser una persona tan cálida, la misma Angelique Boyer quien es una de sus mejores amigas la describe como su “persona favorita”.

Fernanda Castillo mantiene una relación muy cercana con sus tres hermanos Pablo, Daniela y Mariana y de quienes poco se sabe pero que cuando publica fotos de ellos, sus seguidores los aplauden mucho. De hecho, el pasado jueves, su cuenta de Instagram se llenó de corazones y likes con la foto más tierna de ella y su hermana menor. Fer, quien reforzó su fama al hacer el papel de Mónica Robles en la serie El señor de los cielos, publicó en su red social una conmovedora felicitación para Mariana, quien tiene síndrome de Down, en su cumpleaños número 22.

La actriz quiso mostrar públicamente lo importante que ha sido su hermana para ella en todos estos años, “¡Hace 22 años llegaste a darnos el enorme regalo de tu existencia Mariana! Gracias por elegirme como hermana, por enseñarme con tu fortaleza, tu seguridad y tu precioso corazón, ¡Feliz cumpleaños Marianita! ¡Te quiero!”, escribió en sus redes sociales. Mariana, sale muy sonriente y recargando su cabeza en el hombro de su hermana mayor. A los pocos minutos de haberla subido, la imagen ya tenía más de 50 mil likes.

De la misma forma, hace dos semanas Fernanda también quiso aprovechar la ocasión especial para felicitar a su hermano Pablo en su cumpleaños. La actriz de No manches Frida subió una foto de cuando su hermano de 29 años era un niño. El deportista, como se describe él mismo en su perfil de Instagram, sale con una traviesa sonrisa a punto de pegarle con el bat a una piñata. “Feliz cumpleaños @pkastillo. Han pasado 29 años desde el día en que mis papás llegaron a la casa y me dijeron : "¡te traemos un regalo!" Y yo los mande a devolverlo. ¡Hoy no me imagino la vida sin ti HERMANO! (así que es bueno que no me hicieron caso)¡¡¡ te amo!!!”, fue el mensaje que Fer compartió junto a la foto.

Fernanda Castillo sobre los comentarios sobre su peso: 'Estoy perfectamente de salud'

Angelique Boyer a su ‘BFF’ Fernanda Castillo en su cumple: ‘Te adoro con el alma’

No cabe duda que Fernanda además de tener una exitosa carrera de más de 20 años y de haber participado en varios proyectos tanto en cine como en la televisión, tiene un enorme corazón y disfruta mucho de rodearse siempre de las personas a las que más quiere.