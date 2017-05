En ¡HOLA!, Salma Hayek y su mamá, Diana Jiménez, posan juntas por primera vez

La conocemos desde que era muy joven, hemos seguido su vida desde su primer protagónico y ahora podemos descubrir una faceta que hasta ahora no se había podido ver de Salma Hayek, la de hija. La mexicana que ha logrado poner el nombre de México muy en alto, tiene un lazo muy especial con su madre, la señora Diana Jiménez. No te pierdas en esta edición de ¡HOLA!, disponible los sábados, el primer posado que protagonizan madre e hija juntas.

“Yo siempre supe que Salmita iba a ser algo grande en su vida”, dice muy orgullosa la señora Diana. Fue precisamente su madre, quien le enseñó a la actriz que todo estaba a su alcance. “Mi mamá me enseñó a vivir en un mundo en el que todo es posible”, cuenta Salma que se encuentra en la promoción de la cinta How To Be A Latin Lover. Encuentra esta semana la entrevista completa y las fotografías en las que se puede ver el enorme cariño que hay entre Salma y su mamá, la señora Diana.

