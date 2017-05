Michelle Renaud y su deslumbrante figura a dos meses de haber debutado como mamá La actriz se convirtió en la más fotografía durante la premier de 'How to a be Latin Lover', donde llamó la atención al lucir su esbelta figura post-baby

En medio de la lluvia de estrellas que ayer desfiló sobre la alfombra roja de la cinta How to be a Latin Lover, una de las que más brilló fue Michelle Renaud. Dejando con la boca abierta a los asistentes por lucir una figura espectacular a menos de dos meses de haber debutado como mamá. Ataviada en un original Jumpsuit negro diseñado por la tapatía Laura Arrieta, la actriz se robó todas las miradas en la alfombra roja.

Deslumbrante, Michelle posó para la prensa que se dio cita en el teatro Metropolitan, donde demostró que la maternidad no está peleada con el glamour y por primera ocasión desde que nació Marcelo decidió retomar su vida social. Emocionada por ver la nueva película de Eugenio Derbez, desde la tarde de ayer, la actriz compartió cómo se alistó para su gran retorno a las red carpets.

Para este retorno a los eventos sociales, Michelle se puso en mano de los mejores. Además de elegir a Arrieta para portar uno de sus diseños, para los accesorios quiso llevar unos pendientes de Fernando Rodríguez, para resaltar su belleza quiso que fuera Jordi Avendaño quien la maquillara y Yoshua Miranda quien la peinara.

Vestida para triunfar, Michelle rompió récord en recuperar su escultural figura tras el embarazo. Pero la actriz no sólo ha retomado su vida social y ha recobrado su esbelta anatomía, también comienza a pensar cuál será su siguiente proyecto y hasta ha comenzado a hacer castings.Hace un par de semanas, la actriz se separó por primera ocasión de su bebé para realizar una audición, pues desde que anunció que estaba en la dulce espera de su primer hijo anunció que planeaba compaginar la maternidad con su profesión.

Mientras llega el proyecto que la regrese a la televisión, Michelle cuenta los días para celebrar el segundo cumplemes de Marcelo, el próximo 12 de mayo. Para el primer cumplemes del niño, Renaud le dedicó un lindo texto que refleja su sentir respecto a su papel de mamá: “¡Hoy cumplió un mes el amor de mi vida y sigo sin poder creer que este amor y esta belleza son reales! ¡Me siento la mujer más feliz y afortunada por ser tu mamá! TE AMO MARCELO”.