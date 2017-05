Eugenio, Vadhir y José Eduardo Derbez dan clases de cómo ser un 'latin lover' sobre la 'red carpet'

El encanto lo traen en la sangre y no lo pueden negar. Sin hacer esfuerzo, Eugenio Derbez y sus hijos Vadhir y José Eduardo dieron lecciones de cómo ser un conquistador sobre la alfombra roja de la premier de la cinta How to be a Latin Lover, cinta producida y protagonizada por el comediante. Vestidos para robar suspiros, los hombres Derbez demostraron que lo galán lo llevan en el apellido.

PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA VER LA FOTOGALERÍA

VER GALERÍA

Por separado, el hijo y los nietos de la fallecida Silvia Derbez, desfilaron sobre la red carpet, donde no dudaron en posar de manera sensual y conquistadora con sus acompañantes, bueno a excepción de Vadhir, quien aunque acaba de comenzar su noviazgo con Mallory Caballero, acudió al estreno en solitario, pero no dejó de lado la galanura.

De la mano de Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez dictó el ‘abc’ de cómo ser un latin lover y, qué mejor, que hacerlo siendo cariñoso con su esposa. El protagonista de la cinta se mostró cariñoso y divertido con la vocalista de Sentidos Opuestos a quien no dudó en besar apasionadamente ante las cámaras provocando un sinfín de flashazos.

VER GALERÍA

Siguiendo los pasos de su papá, José Eduardo, el hijo que el comediante tuvo con Victoria Ruffo, llegó a la premier acompañado por su inseparable novia Bárbara Escalante. Mostrando su complicidad, la pareja eligió el negro el color ideal para este evento.

Por su parte, Vadhir se llevó el título del más galán de la familia. El actor se mostró seductor con las asistentes a la alfombra roja donde posó divertido con una rosa roja, un elemento que le fue entregado a todos los asistentes a este divertido evento.

VER GALERÍA

-Aislinn, Vadhir y Alessandra cobijan a Eugenio Derbez en su noche más especial en Hollywood

-Eugenio Derbez confiesa que Vadhir es un rompe corazones: 'Salió peor que yo'

-¿Qué opinan los hijos de Eugenio Derbez sobre el reality estilo Kardashian que quiere hacer su papá?

Quien se convirtió en la protagonista femenina de esta red carpet fue Salma Hayek. Después de varios años de no estar en México, la veracruzana regresó a casa para el estreno de esta cinta que co-produce y protagoniza con Derbez.

VER GALERÍA