¡Reina de la transformación! Ariadne Díaz y su radiante cambio de look

Nunca pierde la oportunidad para lucir bellísima y esta vez volvió a demostrarlo. Ahora, Ariadne Díaz apostó por renovarse y los resultados fueron sorprendentes. En un abrir y cerrar de ojos, logró que los expertos hicieran maravillas con su melena para conseguir una nueva imagen que, sin duda, le vino perfecta. Lo cierto es que si en la televisión es toda una estrella, en la vida real ocurre lo mismo. Más allá de los reflectores, la protagonista no descuida ni un detalle para que su look casual sea el mejor y, para prueba, su más reciente transformación.

Hasta hace unas semanas todavía era una impresionante brunette, aunque decidió dejar en el pasado ese aspecto, para darle un toque gold a su cabello. ¿Cuáles fueron los resultados? Una radiante melena rubia con la que ha logrado resaltar su belleza y, lo mejor de todo, fue que los especialistas hicieron realidad su sueño a la perfección. A través de sus redes sociales, ha compartido algunas imágenes de su nueva apariencia. También comentó en una de las fotografías, en la que aparece sonriente, que había quedado como quería.

Ha sido muy evidente. Su cambio de look la tiene completamente entusiasmada y no para de presumirlo. Hace unos días asistió a un desayuno y no pudo evitarlo, se tomó una foto y habló de este cambio con el que da nuevos aires a su personalidad. Ella es una de las mujeres más bellas de la televisión y, pese a sus múltiples actividades profesionales y su faceta como mamá, sabe muy bien darse su espacio para consentirse a sí misma.

Pero esta transformación le ha servido para experimentar y combinar con algunos atuendos. Recientemente publicó un par de fotografías, desde el aeropuerto, en donde aparece con su pequeño bebé, Diego y su esposo, Marcus Ornellas. Ahí, dio muestra de lo sencillo que es lucir casual y bella al mismo tiempo. Para ese día usó una falda de flores, una blusa blanca y no olvidó el perfecto detalle para lucir espectacular, un sombrero con el que posó lindísima y con una gran sonrisa.

Estos meses han sido los mejores para Ariadne, quien disfruta la maternidad junto a su esposo Marcus, quien es su gran apoyo en esta etapa. Ambos han hecho el mejor equipo y hacen todo por llenar de amor y cariño a su pequeño Diego. El bebé, por supuesto, ya es toda una estrella de las redes sociales gracias a su famosa mamá, quien es la protagonista de la telenovela La Doble vida de Estela Carrillo.