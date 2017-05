¡Al estilo de The Bodyguard! Él es el guapo guardaespaldas que acompaña a Salma Hayek en México A su llegada a la Ciudad de México, un elemento de su equipo de seguridad le robó protagonismo por su físico de galán de telenovelas

La invitada más especial de los eventos más exclusivos del mundo, regresa a casa. A unos días de haber robado cámara en la Gala del MET, en Nueva York, Salma Hayek aterriza en la Ciudad de México para la premier de la cinta How to be a latin lover, que produce y protagoniza al lado de Eugenio Derbez. Acostumbrada a que los reflectores estén sobre de ella, curiosamente, durante su visita a México hay un personaje de su staff que ha acaparado las miradas: uno de sus guardaespaldas.

VER GALERÍA

A su llegada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, un elemento de su equipo de seguridad recibió varios flashazos. Como si se tratará de una escena de The Bodyguard, Salma dio sus primeros pasos en nuestro país con un guardaespaldas de lujo.

En su look más casual, Madame Pinault aterrizó en México flanqueda por cuatro guardaespaldas, uno de ellos con un físico digno de un galán de telenovelas. Aunque el elemento de seguridad llamó la atención de la prensa, la verdadera protagonista de este viaje es Salma, quien en cuanto se instaló en su hotel no dudó en compartir su felicidad con sus fans en Instagram. “Súper feliz de estar en mi México lindo y querido”, escribió.

VER GALERÍA

Ya sin su apuesto guardaespalda a la vista, Salma protagonizó su primer encuentro formal con la prensa durante la conferencia que la actriz y Eugenio Derbez ofrecieron. Fue en este evento donde Salma abrió su corazón y, muy amable con los periodistas, contestó todos los cuestionamientos de los reporteros. Salma habló de cómo recuerda a México a través de su música, de cómo ve la situación del país y hasta se animó a apoyar a su amigo Luis Miguel, quien ayer se presentó en una corte de Los Ángeles para cumplir con la petición de una jueza.

Salma, quien es amiga del personal del cantante, aseguró que él es una personal respetable y que solo está atravesando por una etapa “rara” de su vida. “No, no contesto”, dijo Hayek ante el cuestionamiento sobre la situación legal de su amigo y, continuó: “Todavía no me rajo con una pregunta en este país y mira que no siempre he sido persona granta”, comentó en tono de broma.

VER GALERÍA

-Salma Hayek, Lily Aldridge y las mismas botas de 26 mil pesos de Balenciaga

-Salma Hayek celebra ocho años de matrimonio con una foto inédita

-No imaginan el gracioso apodo que Salma Hayek le puso a Luis Miguel

“Luis Miguel es mi amigo de toda la vida y creo que está pasando por un momento interesante y raro, porque a veces tenemos unas vidas muy raras, fíjate que cuando están con tanto alboroto en tu vida, a veces no están en control de ciertos detalles que te manejan otras personas y te vienes a dar cuenta cuando ya estás metida en el super lío (…) Lo que yo te puedo decir de Luis Miguel, que lo conozco muy, muy bien, es que es una muy buena persona y veo que de eso nadie habla y yo siento que es una persona honorable”, dijo.