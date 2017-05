Brad Pitt, con el corazón en la mano, habla por primera vez de su divorcio

Han pasado varios meses desde que Brad Pitt se separó de Angelina Jolie. Todo este tiempo, el actor ha dado pasos firmes para salir adelante, enfocado en proyectos profesionales y un sinfín de reflexiones personales. Ahora, ha llegado el momento de hablar. Pitt decidió romper el silencio sobre este complejo episodio de su vida, en el que además, tuvo la fortuna de formar una familia. No ha sido fácil superar esta etapa, pero hoy parece más decidido a enfrentar cada una de las cosas que deriven de esa decisión que marcó un antes y un después en su vida.

De una forma sincera, la estrella de Hollywood dio detalles de esos días en que su inestabilidad personal marcó una constante en su vida amorosa. De paso, admitió que sus problemas con el alcohol, fueron parte de que su ruptura marital. “Estaba tomando demasiado. Eso se convirtió en un problema. Y estoy muy feliz que haya pasado medio año, que es agridulce, pero tengo mis sentimientos en los dedos de mis manos otra vez. Lo niegas toda tu vida o respondes a eso y evolucionas. Creo que esto es parte del cambio como ser humano. ”, señaló a la revista GQ Style, para la cual también realizó una sesión de fotografías en donde luce más delegado y con un semblante reflexivo.

Sin embargo, esa confesión sobre su problema con el alcoholismo fue más allá. "Para mi, personalmente, no puedo recordar un día desde que salí de la universidad que no estuviera bebiendo o algo así. Dejé de hacer todo, excepto beber cuando tuve a mi familia. Incluso el año pasado...", declaró. Ahora, ha luchado para hacer frente a ese problema y lo hace de la mejor manera. "Comencé una terapia. Lo amo. Pasé por dos terapeutas para llegar al correcto", comentó.

Por sobre todas las cosas, el protagonista de Fight Club, sabe que lo único importante en este momento es la integridad de sus hijos. Así, en ese mismo espacio decidió hablar sobre aquél altercado que ocurrió con su hijo Madox en un avión privado. “Después de eso, hemos podido trabajar juntos para solucionarlo. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Escuché a un abogado decir, ‘nadie gana en una corte, es solo cosa de quien sale más lastimado’. Y eso parece ser cierto…”, señaló al hablar de cómo es que en este momento transcurre su divorcio con Jolie, pero hizo énfasis en una sola cosa, por supuesto, en la postura que ambos han tomado al respecto, pues han tratado de llevar este asunto de la mejor manera. “Es muy, muy, difícil para los niños de repente tener su familia destrozada”.

Pero poco a poco, Pitt ha logrado salir adelante. De su ruptura, también recuerda ese otro instante en que tocó fondo y que fue apoyado por uno de sus amigos. “Me quedé en el departamento de un amigo, un pequeño bungalow en Santa Monica… Mi amigo, (David) Fincher vive aquí, él siempre tendrá una puerta abierta para mi…”, dijo. Sobre su rompimiento, también fue directo, de un día para otro las circunstancias cambiaron y el sentimiento de culpa y vacío se hizo más grande. "No me ha hecho ningún bien. Es una idea tonta, la idea de que el mundo es justo. Y esto viene de un chico que se ganó la lotería, estoy consciente de eso. Me gané la lotería y seguía desperdiciando mi tiempo en esas actividades vacías", dijo.

Por ahora, todo parece marchar por buen camino. Sus hijos, de quienes estuvo alejado un tiempo por circunstancias profesionales, hoy permanecen más cerca de él. Apenas la semana pasada Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y sus gemelos Vivienne y Knox, pasaron con él todo el fin de semana en su mansión de Los Angeles. Entre otras cosas, se mantiene concentrado en sí mismo para ser mejor persona y permanecer en un estado de paz interior y tranquilidad. En GQ Style confesó que estos días los disfruta trabajando con algunos materiales como la arcilla y la madera, lo que considera una ocupación muy solitaria.