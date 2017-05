¡Sorpresa! Ferdinando Valencia presenta a Sofía, su hija adolescente El actor utilizó su cuenta de Instagram para compartir la primera imagen al lado de la adolescente, quien guarda un increíble parecido con él

Lo conocemos por su trabajo como actor, pero poco sabemos de su vida personal, de ahí que nos haya tomado de sorpresa la reciente revelación de Ferdinando Valencia quien después de 13 años de mantener su paternidad sólo en su círculo más cercano, ha decidido gritarlo a los cuatro vientos. Es niña y se llama Sofía, son los pocos detalles que sabemos de la hija adolescente de protagonista de Simplemente María a quien presentó oficialmente hoy en su cuenta de Instagram.

“Así las cosas”, fue la frase que eligió el actor para compartir con sus fans la primera foto de su hija en redes sociales. En la imagen aparece la jovencita al lado de Ferdinando, instantánea que deja al descubierto el increíble parecido que la niña guarda con él.

Aunque hoy lo hizo oficial, todo parece indicar que desde hace un par de días, el actor comenzaba a dar pistas de esta dulce revelación. Todo comenzó cuando el pasado 1 de abril compartió un misterioso video en el que sostenía la foto de una bebé llamada Sofía. “Wow! Nadie me lo va a creer, encontré el final del arcoíris, encontré el tesoro, encontré lo más valiosos en nuestras vidas. Y el mensaje llegó justo hacía mi #Familia, #Amor y #Tú”, escribió.

En el clip Ferdinando se quedó con la boca abierta al ver cómo un arcoíris entraba por su ventana y terminaba justo en un cajón de su closet, donde se vio cristalizado el sueño de encontrar el tesoro al final del fenómeno multicolor.

“Sofía, desde que yo era chiquito como tú siempre soñé, como todos los niños, en llegar al final del arcoíris, dicen que ahí está el tesoro y no me vas a creer lo que me pasó o, lo que me está pasando. Checa, desde allá viene el sol y ve cómo entra a mi departamento el arcoíris, entra, entra, entra y al final del arcoíris es aquí. ¿Cómo ves?”, se escucha decir el actor mientras saca una foto de Sofía cuando era bebé, Ferdinando continúa explicando: “Tú eres mi tesoro mi amor, te amo. Ya creí que es verdad hija”, finaliza diciendo en el video.

Aunque dio pocos detalles en Instagram, el actor declaró a una revista de circulación nacional que Sofía vive con su mamá en Colima, de donde él es originario y entidad que abandonó hace 13 años para seguir su sueño como actor en la ciudad, si bien aseguró que no había hecho pública la existencia de Sofí ante los medios, su familia y amigos tenían pleno conocimiento de su hija, con quien mantiene una excelente relación.