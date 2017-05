¿Pensabas que se parecía a Eugenio? Aitana Derbez idéntica a Alessandra Rosaldo

Por mucho tiempo se dijo que Aitana era idéntica a su papá, Eugenio Derbez, pero esta vez, Alessandra Rosaldo ha dado una clara muestra de que sus genes también han logrado trascender de manera significativa. Ahora, la cantante ha hecho un viaje al baúl de los recuerdos y rescató una fotografía del pasado en donde se percibe su rostro de cuando tenía apenas unos años de edad. Así, aprovechó para celebrar el Día del Niño y también dar un lindo detalle a todos sus seguidores, quienes simplemente encontraron en esa imagen inédita una sorpresa que causó revuelo desde el primer momento.

La integrante de Sentidos Opuestos se puso creativa e hizo un comparativo de su rostro con el de Aitana. Así, se hizo evidente el gran parecido que existe entre las dos, como si Alessandra hubiera vuelto a nacer. Ambas tienen las mismas facciones, pero lo que más llama la atención son los ojos. Por supuesto, no olvidó de compartir una linda dedicatoria para hacer más emotivo el momento. “Crecer no significa dejar de ser niños. Mantengamos viva la inocencia y no dejemos de soñar. #FelizDíaDelNiño”, dijo muy emocionada. Sin duda, este ha sido uno de los mayores detalles que la también actriz ha regalado a sus fans.

Aitana, quien simplemente es la princesa de la casa, es una niña que vive rodeada de amor. Aunque es idéntica a Alessandra cuando era niña, también es indiscutible su parecido con Eugenio, quien en medio de todos sus compromisos profesionales, nunca se aparta de su adorable familia. Entre otras cosas, ha sido evidente que otro de los rasgos que heredó Aitana de sus papás es el carisma, por esa razón, a su corta edad, ya se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales.

Pero el lazo familiar ha ido más allá, pues Aitana no sólo se parece a Alessandra y a Eugenio, también es idéntica a su bella hermana Aislinn Derbez, quien hace poco celebró 31 años de edad con una fotografía en donde se percibe la similitud con su pequeña hermanita. La actriz y cineasta ha declarado que tiene una fuerte conexión con Aitana, con quien disfruta pasar el tiempo y jugar. Las dos tienen esa chispa que distingue a la familia Derbez, y eso las ha vuelto únicas. “Entre Aitana y yo hubo una conexión instantánea. Desde la primera vez que la cargué, todo fluyó…”, declaró para la revista ¡HOLA! Aislinn, poco tiempo después del nacimiento de la pequeñita.

Este tiempo, Aitana ha demostrado que tiene una gran estrella. Lo mismo ha aparecido en las redes sociales de su mami pintando, de visita en un museo y hasta recolectando fresas, como hace unos días. Pero el carisma de la hija más pequeña de Eugenio también ha encantado a otros famosos, como Salma Hayek, quien hace unos días no se resistió a tanta ternura y le dio un beso, durante la promoción de la cinta How to Be a Latin Lover.

