Bárbara Mori, la abuela más encantadora: 'Gracias Dios mío por esta bendición'

En la vida de Bárbara Mori hay varios motivos para ser feliz, aunque en este momento, hay uno que ocupa un lugar muy especial en su corazón, su reciente incursión como abuela de la pequeñita Mila. Hace casi dos meses que no daba detalles de cómo disfruta esta faceta, pues en este momento está enfocada al cien en sus compromisos profesionales, pero eso no le impide tomar una pausa para llenarse de amor junto a sus seres queridos. Después de todo, ella tiene muy claro que no hay nada más importante que la familia.

Una vez más, la actriz decidió abrir una pequeña ventana a su intimidad. A través de sus redes sociales, compartió una tierna fotografía en donde se aprecia con claridad lo mucho que ama consentir a Mila. La cámara enfoca desde las alturas, ella aparece abajo, sobre un sofá, cargando en sus brazos a su adorada nieta, quien toma una dulce siestas en los brazos de su abuela. Ella contempla el pequeño rostro de la bebé con atención y cariño, para hacer de esta postal uno de los detalles más lindos compartidos por la actriz estos días. En ese mismo espacio no pudo olvidar la sentida dedicatoria, la cual conmovió a todos sus seguidores. “¡Gracias Dios mío por esta bendición!”, expresó.

Y sí, llena de bendiciones sigue dando pasos firmes, tanto en lo personal como en en el ámbito profesional, su vida ha alcanzado un equilibrio. En su cuenta de Instagram ha dado prueba de lo bien que se encuentra en este Instante. Sus mensajes y palabras de amor lo dicen todo. Hace unas semanas tampoco se olvidó de dedicar algunas líneas a otro de sus grandes amores, a su hijo, Sergio Mayer Mori. La uruguaya reveló una imagen posada del rostro de Sergio y ahí mismo dejó fluir sus sentimientos. “Cuando pienso en ti, se me desborda el corazón”, publicó en la fotografía en blanco y negro, que recibió miles de likes por parte de sus seguidores.

Pero Sergio Mayer padre también vive al máximo su etapa como abuelo. El actor y empresario mostró apenas en marzo pasado algunas fotos del momento en que se convirtió en babysitter de su nieta, cuando le dio una rica ducha a la pequeñita, que simplemente disfrutó de su relajante experiencia. “¿Quién es la oruga saliendo de su capullo?”, comentó Mayer en una foto en donde aparece la bebé cubierta con una toalla. Además, las hijas de Sergio, Antonia y Victoria, también aman a su linda sobrina.

Mila es, sin duda, la consentida de la casa. Con su llegada cambiaron muchas cosas y las relaciones familiares han mejorado, a pesar de las diferencias que hubo en un principio con la madre de la pequeña, la modelo brasileña Natalia Subtil. Hasta este momento, todo transcurre con tranquilidad.