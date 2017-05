Justin Timberlake, el arma secreta de la super mom Jessica Biel

La guapa y exitosa Jessica Biel ha estado trabajando en un nuevo proyecto el cual ha estado lleno de retos y es muy demandante con su tiempo, pero, ¿cómo le hace para cuidar de su familia y cumplir con su trabajo? Pues resulta que afortunadamente la actriz cuenta con un increíble apoyo por parte de su esposo, Justin Timberlake con quien lleva casada desde octubre del 2012.

VER GALERÍA

Jessica acudió a la premiere de su más reciente trabajo, la nueva serie de televisión de drama The Sinner, la cual llegará a la pantalla en agosto y en la cual tiene un papel principal y además es co productora. Aunque no es la primera vez que produce un proyecto, pues ya lo había hecho anteriormente con The Book of love, la realización de este programa presentó un nuevo reto: combinarlo con ser madre.

En entrevista para E! News la madre de Silas, de dos años, explicó cómo la maternidad ha influenciado en su trabajo, “Afecta todo lo que hay en tu vida, yo estoy más emocional, más sensible a todo lo que pasa en el mundo. En mi trabajo, siento que tengo el corazón más abierto, siento que estoy siempre lista para cualquier cosa.” Jessica, a quien se le ilumina la cara al hablar de su maternidad, también dice que las cualidades que ahora más tiene y que han influenciado en su trabajo al ser madre son la compasión y la paciencia.

VER GALERÍA

También se mostró muy contenta y afortunada de tener el apoyo de Justin, “Me ha apoyado desde el principio, desde que leí este libro y le conté que lo queríamos llevar a escena (…) he sentido su apoyo en cada paso del camino.” Además agregó que los dos comparten el mismo sentimiento porque han vivido las mismas situaciones. “Él está emocionado porque yo estoy emocionada. Ha sido una pareja extraordinaria” continúa Jess “él también es un actor y lo entiende pues esto es lo que hacemos.”

Justin Timberlake lanza espectacular fiesta en patines por el cumpleaños de Jessica Biel

'Bringing sexy back', Jessica Biel y su coqueto baile a Justin Timberlake​

Jessica y Justin conforman una adorable pareja llena de talento y de éxito profesional, pero a pesar de que los dos tienen apretadas agendas y unas carreras llenas de trabajo en el mundo de Hollywood, los dos procuran pasar el mayor tiempo con el pequeño Silas. Recientemente Jess subió una imagen a sus redes en donde sale ella sentada en un jardín, se podría pensar que en la imagen se ve a una madre relajada, sin embargo ella escribió en tono divertido, “Relajada en un domingo lleno de paz… ¡Sí como no! Estoy dormida con los ojos abiertos mientras mi hijo juega por ahí #momlife” Sin duda ha de ser una tarea agotadora pero la actriz lo hace feliz.