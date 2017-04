Aislinn, Vadhir y Alessandra cobijan a Eugenio Derbez en su noche más especial en Hollywood Anoche, el actor presentó la cinta 'Latin Lover', evento en el que su familia se apoderó de la alfombra roja

Es el latin lover más familiar de la historia y lo agradece. Anoche, Eugenio Derbez se convirtió en el hombre más fotografiado de la meca del cine durante la premier de la cinta How to be a Latin Lover, en la que lleva al extremo los dotes de rompe corazones que corren por las venas de los hombres latinos. Pero en esta nueva aventura cinematográfica, Eugenio no estuvo solo, desde la primera fila, su esposa, Alessandra Rosaldo y sus hijos mayores, Aislinn y Vadhir, aplaudieron su trabajo.

Divertidos y muy activos en redes sociales vimos a su primogénita y a Vadhir, quien también actúa en el filme, donde ambos comparten crédito con Salma Hayek, quien de acuerdo con Alessandra fue la madrina de outfit de Eugenio. A través de una historia en Instagram, la esposa del comediante reveló que fue la veracruzana quien le envió el traje Gucci que Eugenio lució anoche.

Quien también desfiló guapísima, fue Rosaldo, quien le robó cámara al protagonista de la cinta con un revelador vestido negro con detalles de color en la falda. Por su parte, Aislinn Derbez también dio clases de estilo con un vestido planeado con un sinfín de pedrería, el diseño dejó al descubierto su esbelta silueta. Para este evento, la actriz estuvo acompañada de su inseparable esposo, Mauricio Ochmann, quien también lució elegante con un traje negro.

Siguiendo muy de cerca los pasos de latin lover mayor, Vadhir partió plaza en la red carpet, donde desfiló de la mano de su novia, Mallory Caballero, quien ya se mueve como pez en el agua en la familia. Los hijos del comediante la pasaron increíble haciendo gestos y bromas entre ellos mientras Eugenio presentaba su filme ante un público, en su mayoría estadounidense.

Tan unidos como siempre, los Derbez hicieron de las suyas en esta premier, donde el sello familiar estuvo muy presente. Aunque Salma no asistió a la premier, sí ha estado muy al pendiente de la promoción de la cinta y se ha dejado apapachar por la familia, sobre todo por la integrante más pequeña, Aitana, quien con una sonrisa la conquistó. A través de su cuenta de Instagram, Alessandra presumió el amoroso encuentro que tuvo su pequeñita con la actriz y productora de Hollywood. “Aitana con dos de los mexicanos más hot del momento”, escribió Rosaldo al lado de una foto donde aparece Salma dándole un delicado beso en la mejilla a la niña.

