¡Unidos y de gala! Los Rubín-Legarreta acaparan las miradas sobre la 'red carpet' Anoche, la familia cobijó a Nina en la entrega de Las Diosas de Plata, donde la niña estuvo nominada en la categoría de Mejor Actuación Infantil

¡Todos para una y una para todos! Protagonistas de su propia versión de Los 4 fantasticos, anoche, los Rubín-Legarreta robaron cámara a su pasado por la alfombra roja de Las Diosas de Plata, premiación en la que Nina, la menor de las hijas del matrimonio, estaba nominada en la categoría de Mejor Actuación Infantil por su trabajo en la cinta La vida inmoral de la pareja ideal, que representó su debut en la pantalla grande.

VER GALERÍA

Convertidos en la porra más entusiasta, Andrea Legarreta, Erik Rubín y Mía aplaudieron la nominación de Nina a quien cobijaron en esta noche tan especial. Aunque la niña no se llevó la Diosa, sí disfrutó de esta experiencia que le dejó una gran enseñanza y las ganas de seguir trabajando para pulir su trabajo en la actuación.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Hoy dedicó un lindo mensaje a su hija, quien para ella y su familia siempre será una ganadora: “Adorada Nina de nuestro corazón, estaremos contigo siempre. Orgullosos estamos de ti y ese orgullo va mucho más allá de una nominación, te amamos. Eres un ser hermoso y único, qué gran ejemplo de actitud, al saber que la Diosa de plata en esta ocasión no fue para ti y haber aplaudido el trabajo de tus compañeritos ¡Felicidades amor!”, escribió.

VER GALERÍA

Aunque no ganó, Nina está dispuesta a seguir su sueño y ya se prepara para su próximo casting: “Me siento muy feliz porque todavía que me nominen están padre, porque aparte de mi primer película, estoy súper feliz y aparte me alegró mucho trabajar con Manolo y con mis compañeros que fueron muy buenos conmigo. Tengo una audición que está un poco complicada pero espero quedarme en la película”, declaró la niña a Radio Fórmula.

-Como el primer día, después de 17 años así le escribe Erik Rubín a Andrea Legarreta

-Los Rubín-Legarreta y su 'mágico' viaje a Noruega, entre auroras boreales

-Andrea Legarreta reaparece muy recuperada y habla de su salud: 'Estoy muy bien'

VER GALERÍA

Orgullosos del talento de sus hijas, Nina y Mía siguen sorprendiendo a Erik y Andrea. Mientras su hija menor lucha por su próximo proyecto y disfruta de este tipo de nominaciones, su hija mayor trabaja en la bioserie de Silvia Pinal:“Estamos muy orgullosos y muy enamorados de ellas porque son niñas que decidieron estar aquí. Nosotros vamos dosificando mucho, está la parte que ellas disfruten hacerlo, como un niño que va a clases de piano o de futbol, niñas que van a clases de ballet”, detalló Erik.