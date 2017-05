Elizabeth Gutierrez se inspiró en Cindy Crawford para aceptar su figura

Es muy común que todos hayamos sentido alguna vez algún complejo por nuestro cuerpo, desde que no nos gusten las piernas, quejarnos de la cintura o de mil cosas más. Este fue también el caso de la guapa Elizabeth Gutiérrez, quien cuando era adolescente, también sufrió bastantes desencantos con la forma en la que su cuerpo lucía y las fases por las que tuvo que atravesar para llegar a aceptarse a sí misma.

La actual pareja del actor William Levy acaba de lanzar una línea de productos de belleza para la piel para que todas las mujeres puedan sentirse bien con su hermosura y confiesa que mientras crecía, vivió muy acomplejada por su delgada figura y por su estatura. “La infancia fue definitivamente el momento en que no me sentía feliz con la manera en la que me veía, al ser una niña muy delgada y la más alta de mi clase en primaria" dijo a People en Español.

Sin embargo la empresaria también dice que contó con una ayuda muy especial que fue su motivación para aceptarse y salir adelante. La súper modelo, Cindy Crawford sirvió de inspiración para Elizabeth quien se dio cuenta que tener esa figura no era algo malo. “Con los años me topé con fotografías de la modelo Cindy Crawford, que fue mi ícono de belleza. Me fui dando cuenta de que ser delgada y alta no era algo malo y empecé aceptar mi cuerpo tal cual era.”

Hoy la actriz de 38 años y madre de dos hijos Christopher y Kailey, no solo explota su belleza frente a las cámaras, sino que también ha aprendido a cuidar su cuerpo para estar saludable con ejercicio y una buena alimentación, además de tener una rutina de belleza diaria. “Pasé por un momento donde me gustaba usar mucho maquillaje. Siempre fui una niña muy coqueta y me encantaba lucir bien. Poco a poco me fui dando cuenta de que menos es más y que más importante que taparte las imperfecciones con maquillaje es cuidarte la piel” comenta la también modelo.

Elizabeth ha aprendido que ser bella tiene mucho que ver con apreciar las situaciones de la vida diaria y con estar feliz, “todo en mi vida me ha enseñado a llegar un punto en donde aprecias más lo que tengo a mi alrededor, todo tiene un por qué, estoy donde tengo que estar y estoy muy tranquila conmigo misma” comenta en la entrevista. “La madurez me ha enseñado que las imperfecciones también te hacen única, que la belleza se lleva por dentro y lo que irradias se convierte en belleza física”.