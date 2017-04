Como novios, Pierce Brosnan y su esposa tan enamorados sobre la alfombra

Mientras en Hollywood los rompimientos amorosos están a la orden del día, Pierce Brosnan presume su condición de buen esposo junto a su amada Keely Shaye Smith, con quien lleva casado más de 15 años. Tuvieron una boda de ensueño, ambos se dieron el “sí, acepto” en Irlanda, y desde ese entonces, han sido fieles a su compromiso. Aunque en la mayor parte de las veces la pareja reserve para lo privado mucho de lo que ocurre en su relación, tampoco se han resistido a posar enamorados frente a los reflectores, como si vivieran un eterno noviazgo desde que comenzaron a salir.

Con el sinfín de sorpresas que acontecen en una gala, Pierce y Keely volvieron a ser la cereza en el pastel, cuando desfilaron juntos por la alfombra de la NRDC STAND UP! for the Planet, celebrada en la ciudad de California. El feliz matrimonio se lanzó miradas de complicidad, se dieron algunos abrazos y no dejaron de sonreír. Ella todo el tiempo se mostró cariñosa junto a su esposo y él nunca se apartó de su lado. Sin duda, ellos fueron los protagonistas de este momento, para el cual, además, lucieron impecables.

Para la especial noche, Pierce usó un traje color negro que le vino a la medida. Keely fue más allá con un elegante atuendo ideal para la noche; un mini vestido por debajo de las rodillas con un sutil detalle en encaje. Para poner un toque más personal al outfit, combinó con un collar de perlas en color negro, que hicieron juego perfecto con sus aretes. Fue muy práctica a la hora de elegir peinado, pues prefirió el cabello suelto y un tenue maquillaje con el que su semblante lució radiante.

No sólo como esposos hacen un equipo perfecto, ambos también comparten una misma manera de pensar, pues desde hace varios años están involucrados en actividades en pro del medio ambiente. Sin duda, esta es otra de las cosas que los mantiene tan unidos, por esa razón han hecho un equipo inigualable.

Su historia de amor es una de las más comentadas. Ambos se conocieron hace varios años en México y desde el primer momento hubo química entre los dos. El actor ha descrito en varias ocasiones lo que siente y admira de Keely, con quien además comparte la paternidad. “Amo su vitalidad, su pasión. Ella tiene esa fuerza y yo no podría vivir sin ella. Cuando Keely me mira, me vuelvo débil”, confesó la estrella de Hollywood en una entrevista concedida al diario The Independent. No es la primera vez que se muestran cariñosos en la alfombra, a principios de abril también dieron prueba de este gran amor durante una presentación realizada en Hollywood.

