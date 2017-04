Sarah Jessica Parker aparece por primera vez con toda su familia

No suele aparecer en público con sus hijos, de hecho, hace años que no se veía el rostro de su primogénito, pero esta vez Sarah Jessica Parker llegó a la alfombra roja con toda la familia. La premier de Charlie And The Chocolate Factory en Broadway, fue el escenario perfecto para que la protagonista de Sex and the City demostrara lo mucho que han crecido sus niños, especialmente James, de 14 años. Por supuesto, nadie podía ignorar a las mellizas, Tabitha y Marion, de siete años, quienes han demostrado que han heredado el estilo de su famosa mamá.

Sarah Jessica y su esposo Matthew Broderick hicieron la estilosa aparición familiar este fin de semana en el Lunt-Fontanne Theatre de Nueva York. Aunque una que otra vez se ha visto a la protagonista de Divorce caminando por las calles de la Gran Manzana con las mellizas, suele ser bastante celosa de la privacidad de sus hijos. Tanto, que hace mucho que no se veía a James, quien ha sorprendido convertido en todo un jovencito a sus 14 años. Atrás ha quedado el tierno pequeño que posaba de espaldas en el Instagram de su mamá, ahora se le vio más alto que nunca con todo y una elegante corbata para esta ocasión de salida en familia.

Esta ocasión especial parece haber puesto de muy buen humor a la actriz, que hasta cantó gustosa: “It’s a family affair, it’s a family affair (es un asunto familia)”, en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Después compartió en redes sociales: “Mucha gente muy feliz acaba de dejar el Lunt-Fontanne Theatre en NYC. Cuenten a los Broderick-Parker entre ellos”.

Como no podía faltar, Sarah Jessica hizo de esta salida toda una oportunidad de moda. Se le vio en la alfombra roja con una de sus combinaciones favoritas, un vestido floral en colores obscuros contrastado con una chamarra de piel en esmeralda y espectaculares zapatos brillantes a juego modelo Ursula de su propia colección con un precio de $7,693 pesos mexicanos. Pero como era de esperarse, no fue la única fashionista en el lugar.

Tabitha y Marion demostraron una vez más que han aprendido del ecléctico estilo de mamá. Para esta ocasión, Tabita llevó un vestido rosa con leggings negros, un abriguito en combinación de estos dos colores y zapatos flats en plateado; mientras que Marion llevó un vestido floral en azul con blanco, también con un abriguito en rosa y flats con brillos. Las dos con sus largas melenas al natural, tal como su guapa mamá.

