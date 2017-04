Inés Gómez Mont llega con su porra a Madrid, en una de las últimas paradas de sus vacaciones

Han sido días maravillosos para Inés Gómez Mont, quien vive en un pleno resurgimiento junto a su adorable familia y lo disfruta de la mejor manera: viajando. Hace un par de semanas emprendió esta aventura y su primera escala fue la capital del amor, París. Después voló hasta Dubái, y luego ella y su familia se trasladaron a un paradisiaco destino tropical, para disfrutar unos días del sol, la arena y el mar. Ahora, el espíritu aventurero los llevó hasta la majestuosa ciudad de Madrid, en donde han tenido una emocionante experiencia cultural y hasta deportiva.

Inés no ha dejado de dar detalles de su paso por la Madre Patria; uno de los primeros sitios que visitó con sus adorados hijos y su esposo Víctor Álvarez Puga fue la Puerta de Alcalá. En una linda postal que compartió en su cuenta de Instagram, aparecen todos sonrientes frente a este monumento histórico. Inesita, Francisco, los trillizos, Diego, Bruno y Javier posan felices, mientras su hermanito, el pequeño Bosco, toma una siesta en la carriola. Por si fuera poco, celebraron este instante con un divertido boomerang e Inés no aguantó las ganas de compartir. “Los amo porque siempre cooperan con mis locuras, sobre todo tu @mayvmap jajaja. Sé que me alucinas pero te amo, (me va a matar cuando vea que lo subí jajaja)”, dijo con su característico sentido del humor.

Pero su emocionante escala por España estuvo llena de sorpresas y hubo otro gran motivo para celebrar; el triunfo del Barcelona frente a su rival, el Real Madrid. Inés y su familia se trasladaron hasta el estadio Santiago Bernabéu, para disfrutar de este encuentro deportivo de la mejor manera; cada uno lució la camiseta del equipo azulgrana y lo presumieron con mucho orgullo, con una fotografía que se tomaron de espaldas, en donde se puede leer el nombre de cada uno en las prendas. Por supuesto, la felicidad creció cuando su equipo venció 3 a 2 al Real Madrid. “Venga Barcelona, esta porra te apoya”, dijo con mucho entusiasmo Inés, quien así tuvo una de las mejores sorpresas de su maravilloso viaje.

Luego de un fin de semana deportivo, Gómez Mont, su esposo y los pequeños retomaron el paseo e hicieron una escala cultural en uno de los sitios más emblemáticos de Madrid, el Museo del Prado, en donde también posaron para la lente de su mami, quien se ha entregado por completo a vivir al máximo cada instante de este inigualable paseo. Por supuesto, durante su caminata por las calles de la capital española, no faltó el dulce detalle de Inés a sus hijos: consentirlos con un poco de chocolate caliente.

Estas semanas han sido espectaculares. Inés está más que lista para retomar el vuelo y todo ha marchado sobre ruedas. Luego de librar una más de sus batallas, le queda una valiosa lección. “Gracias a todo lo que ha ocurrido, he aprendido a ser más paciente y a valorar el hoy. Ayer ya pasó y mañana no sabemos”, dijo por primera vez a las páginas de ¡HOLA!, tras la delicada operación cerebral a la que fue sometida.