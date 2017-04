Y Salma Hayek canta…¡aaaasí! Tienes que escuchar a Salma cantando y bailando salsa como toda una profesional

¿Hay algo que haga mal Salma Hayek? Durante la promoción de su nueva cinta con Eugenio Derbez , How To Be A Latin Lover, ha demostrado que cuando se trata de talento, a ella se le bendijo a manos llenas. Si no lo crees, tienes que ver este video de su aparición en el Tonight Show de Jimmy Fallon. Lo que parecía una broma en la que la actriz explicaba que a ella le gusta cambiar las canciones tristes a una buena salsa, dejó ver que Salma puede cantar…un poco, sobre todo mientras baila. La mexicana transformó el éxito de Mariah Carey, All By Myself, a un éxito de la música latina.

Según contó la mexicana a Fallon, esto es algo que hace comúnmente, por lo que sugirió a Eugenio que lo agregaran en su nueva cinta. “Cuando estoy triste, agarro una canción y la convierto en una salsa. ¿Ya sabes? Como decían los Beatles: ‘toma una canción triste y hazla mejor’”, dijo una ocurrente Salsa que estaba preparada para mostrar este curioso talento. Aunque All By Myself parece una canción muy triste, nada que la veracruzana no pueda hacer: “Es una canción muy difícil de cantar”. Y aunque advirtió que la podía transformar pero que no aseguraba que cantaría bien, muy animosa lo hizo, eso sí, lamentándose de no tener un buen tequila a la mano.

Si lo cierto es que llegó un punto en el que baile la distrajo un poco y la letra quedó de lado, Salma demostró en las primeras estrofas que entonada es. Tal vez no sacará un álbum pronto, pero no nos sorprendería que fuera la favorita en las noches de karaoke entre sus amigos. Sobre todo porque domina los movimientos de cadera dignos de la salsa. “¡Venga Jimmy! ¡A mover el bote!”, gritó animosa Hayek, que no dejaba de bailar.

Fiel a su personalidad divertida, en este show Salma también habló de su familia, arrancando una carcajada del público al decir que no sabe cómo le hará su hija Valentina con el inglés cuando sus dos papás hablan con mucho acento. Parece que la nena se burla constantemente de su papá, Francois Henri-Pinault por hablar con mucho acento. Por eso decidió conseguir un coach de lenguaje. Eso llevó a Salma a encontrar un mensaje sospechoso en el celular de su marido y convencerse de que una mujer estaba coqueteando con su esposo.

Afortunadamente, ‘Elsa’, quien mandaba estos mensajes que pusieron en alerta a la veracruzana, no era más que una aplicación por lo que el empresario francés terminó riéndose de la paranoia de su mujer. Ahora sí, prepárate para escuchar a Salma con su versión de All By Myself.