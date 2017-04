Eva Longoria y la divertidísima manera de poner fin a los rumores de embarazo

Mientras Eva Longoria se pasea con su esposo Pepe Bastón por las playas de Hawái, hay quienes están muy pendientes de todas las cosas que ocurren alrededor de la estrella. La pareja se ha entregado por completo a disfrutar de las maravillas naturales, e incluso han paseado en traje de baño muy quitados de la pena por aquél destino. Pero hay algo que llegó a oídos de Eva estos días, el rumor de un posible embarazo. Ella misma se encargó de aclarar esta versión y, por si fuera poco, lo hizo de una manera muy simpática.

Durante este viaje de vacaciones, los paparazzi han estado muy ágiles con su lente, y así han captado a la actriz desde varios ángulos, dejando en evidencia un abultado vientre que levantó sospechas. Aunque prometió que no daría detalles de su paseo en redes sociales, Eva tomó Snapchat para hablar al respecto. “Vi algunas fotografías mías, en un bote, realmente pasada de peso. Tengo que decirles que todo lo que hice fue comer queso…”, señaló, mientras reía, con el buen sentido del humor que la caracteriza.

Pero no todo acabó ahí, porque decidió entrar en detalles para que no quedara la menor duda. Y puso un poco de ingenio a su aparición en la red, pues utilizó un filtro de conejito que además le cambió la voz. “Todo el mundo dice que estoy embarazada, pero no. Sólo soy intolerante a la lactosa… tengo que compartirlo porque toda mi familia me ha llamado para preguntar si estoy embarazada. Sí, me veo embarazada pero es por tanto queso en mi estómago…”, dijo en esta historia, a la que también agregó una etiqueta con la leyenda “gente, no estoy embarazada”.

Con estas palabras ha demostrado que es una mujer segura de sí misma. Ninguna de esas críticas le ha impedido usar bikini para tomar el sol y presumir sus curvas durante estos días. Aunque manifestó su tristeza por estar a punto de terminar su aventura de vacaciones, sí mostró feliz por todas las cosas que ha podido vivir en aquél paraíso. En un momento de su historia por Snapchat mostró una de sus sesiones de belleza, en donde le colocaban una mascarilla dorada para conservar la belleza de su rostro. Después de todo, no hay nada mejor que consentirse de esa manera.

Este viaje ha sido también parte de la celebración de cumpleaños de Pepe Bastón, quien ya tiene 49 años y ahora tuvo la fortuna de celebrarlos con su esposa. En varios momentos de este viaje se les vio más enamorados. Por supuesto, en varios momentos se dieron besos apasionados acompañados de tiernos abrazos. Lo que nadie puede pasar por alto son las habilidades de Eva sobre las olas, quien realizó paddle boarding como si fuera toda una experta.