¡Como si nada! Michelle Renaud reaparece guapísima tras debutar como mamá La actriz compartió una imagen de ella en un casting, a poco más de un mes de haber debutado como mamá

“Bye cuarentena”, fue la frase que Michelle Renaud eligió para anunciar su regreso al trabajo a poco más de un mes de haber debutado como mamá. Demostrando que posee una genética envidiable, la actriz compartió en Instagram una imagen de ella en “acción” frente a las cámaras. Como si cuerpo no hubiera llevado nueve meses a su bebé, Renaud se dijo lista para retomar sus actividades en televisión.

De acuerdo con su publicación, regresó a Televisa para hace algunos casting y, como cualquiera, pelear por un papel. “Ya regresando a las andadas”, escribió al lado de la imagen en la que se le ve t shirt gris, leggins negros y unas botas muy cómodas. En la foto salta a la vista lo delgada que se ve, haciendo evidente que recuperó su figura en tiempo récord.

A sólo unos días del primer cumplemes de su bebé, la actriz vuelve a la actuación, pues desde antes de tener a Marcelo entre sus brazos, Renaud dejó claro que no dejaría su trabajo y que planeaba compaginar su labor como mamá con su profesión. Aunque no ha mostrado la carita de su bebé, de manera oficial, el pasado 12 de abril compartió una foto de su papel como mamá, para celebrar el primer mes del niño. “Hoy cumplió un mes el amor de mi vida y sigo sin poder creer que este amor y esta belleza son reales. Me siento la mujer más feliz y afortunada por ser tu mamá ¡Te amo Marcelo!”, escribió.

Marcelo nació el pasado 12 de marzo, en luna llena y a la orilla del mar, en un parto tal y como lo había soñado la actriz, quien contó con la asistencia de una partera y consiguió que su bebé naciera de la manera más natural y sencilla.

Desde que supo que estaba embarazada, Michelle comenzó a planear cómo le gustaría dar a luz y siempre tuvo claro que quería hacerlo sin ningún tipo de analgésico: “Voy a tratar de que sea sin anestesia, sin nada pa’ ver de qué estoy hecha”, comentó a la agencia JDS en febrero pasado, semanas antes de debutar como papá.