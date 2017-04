El increíble viaje de Vanessa Huppenkothen por Tanzania 'Vive y sé feliz' la filosofía que adoptó la conductora por su viaje en África

La guapa Vanessa Huppenkothen parece no tomarse ni un solo día libre porque cuando no está trabajando está haciendo ejercicio o viajando a lugares impresionantes en búsqueda de nuevas aventuras y experiencias. Esta vez la ex reina de belleza viajó hasta el otro lado del mundo para conocer un increíble lugar en donde fue conquistada por sus paisajes y su gente. La conductora empacó sus maletas y decidió pasar unos días en el continente africano.

VER GALERÍA

Vanessa llegó a la tierra de los grandes animales, Tanzania en donde aprovechó para ir de safari y tener un encuentro con el animal más majestuoso del mundo. A su cuenta de Instagram subió una foto de un elefante caminando de frente en la Zona de conservación de Ngorongoro, un área protegida de más de 8 mil kilómetros. La impresionante imagen no necesitó ningún título, así que la guapa conductora se limitó solamente a poner un ícono de un elefante.

VER GALERÍA

Durante su viaje, la experta en deportes también tuvo la oportunidad de convivir con unos adorables niños que viven en un pequeño poblado llamado Kahe muy cerca de la frontera de Tanzania con Kenya. En Instagram compartió dos imágenes en donde sale posando muy sonriente con un grupo de pequeñitos del lugar, junto a estas, escribió la frase “Hakuna Matata” la cual es una expresión en suajili (idioma del país) que significa “Vive y sé feliz” demostrando la simpleza con la que estos niños buscan sonreír sin tomar en cuenta las condiciones bajo las cuales viven, ya que es un poblado de escasos recursos.

Vanessa Huppenkothen celebra uno más de sus retos, ¡desde la cima del mundo!

La increíble transformación de la figura de Vanessa Huppenkothen

Vanessa quien nunca pierde oportunidad para dedicarse a su cuerpo y al ejercicio, hizo este viaje con el principal objetivo de subir la montaña más alta de África, el monte Kilimanjaro. Además de cumplir su meta de alcanzar la cima, la mexicana también tuvo un reencuentro consigo misma y una experiencia de renacimiento, la cual compartió en una imagen en su Instagram con sus seguidores. No cabe duda que Vanessa disfrutó muchísimo de esta gran experiencia.