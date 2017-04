¡Viaje de padre e hijas! Sofía, Fernanda y Regina Castro se divierten con su papá en Los Ángeles Después de unos días en Tulum con su hija menor, el productor se reunió con sus hijas mayores en California, donde disfrutan de unas vacaciones

En la vida de Sofía, Fernanda y Regina Castro hay un compromiso al que no pueden faltar: las vacaciones con su papá. Como cada año, el productor José Alberto El Güero Castro y sus tres hijas han emprendido otro de sus tradicionales viajes de padre e hijas, esta ocasión, luego de unos días en la playa juntos a Regis, la más pequeña, el productor puso rumbo a la ciudad de Los Ángeles para encontrarse con Fernanda y Sofía, quien desde hace una temporada reside allá.

Después de disfrutar de la música y el estilo del Festival Coachella, Sofía Castro se preparó para recibir a su familia y, como cuando era niña, disfrutar de sus hermanitas y del amor de su papá. A través de sus cuentas de Instagram, las chicas y el productor han compartido las fotos y videos más divertidos de esta escapada familiar.

Aunque ya no comparten tanto tiempo como cuando ellas eran unas niñas, El Güero Castro procura siempre estos encuentros para mantener vivo el amor familiar. Así lo demostró con una foto en la que aparecen las manos de los cuatros entrelazadas: “¡Ya juntos!”, escribió como título de la imagen.

El productor también compartió una imagen desde el LACMA Museum of Art, donde presumieron la sala de Picasso y Rivera. “Visitando a dos grandes maestros de la pintura”, escribió al lado de la foto donde la gran ausente fue Sofía Castro, quien no sabemos si no fue o simplemente no apareció en la foto.

Según se puede ver en la cuenta del productor, llegó a Los Ángeles de la mano de Regina, ahí se encontró con Fernanda y los tres juntos se dirigieron a buscar a Sofía, quien se mueve como pez en el agua en aquella ciudad. “El equipo casi completo, Fernanda y Regina, gran viaje”, escribió El Güero Castro como título de una imagen de él y sus hijas en el Aeropuerto de Los Ángeles.

Antes de reunirse con todas sus hijas en Los Ángeles, el productor y Regina ya habían comenzado con las vacaciones en Tulum, México. Padre e hija disfrutaron de unos días de diversión con la belleza natural de este sitio que se convirtió en la primera parada de este viaje inolvidable del productor y sus hijas.

