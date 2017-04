Elsa Pataky sobre ella y su esposo Chris Hemsworth: 'No nos vemos así cuando nos despertamos'

Pareciera que Elsa Pataky y Chris Hemsworth todo el tiempo están listos para posar frente a las cámaras. Incluso en sus redes sociales, pues en las imágenes que comparten de su día a día, ambos lucen perfectos, radiantes y sonrientes. Gracias a todas esas apariciones, todo el mundo se ha acostumbrado a verlos así, aunque en realidad las cosas sean distintas. La misma Elsa se encargó de revelar algunos detalles de esa realidad que está fuera del alcance de los fanáticos y lo que dijo fue sorprendente.

La también actriz fue directa sobre los comentarios relacionados con la excelente apariencia de ella y su esposo y, sin más, habló de lo que ocurre en casa. “En las mañanas no nos vemos así, menos por las noches, porque cuando te vas a dormir estás realmente cansado después de una larga jornada de trabajo”, respondió al entrevistador de la emisión de Today Extra, quien preguntó a Elsa cómo hacía Chris para lucir excelente todo el tiempo. Por supuesto, con el sentido del humor que la caracteriza, agregó otra declaración. “El maquillaje es como un milagro”.

Durante la charla, Elsa mostró parte de ese lado humano que pocas veces deja ver una estrella frente a las cámaras y, más relajada que de costumbre, confesó otra cosa de Chris, algo relacionado con una promesa. “Él me prometió y dijo, ‘hablaré español en dos meses’ y ahí vamos llevamos juntos seis años”, dijo Elsa, quien puso en evidencia el poco avance de su famoso esposo en el aprendizaje de la lengua, aunque tampoco echó de menos sus logros. “Él ha mejorado, cada año aprende una o dos palabras más”, señaló.

Elsa, quien habla cinco idiomas (español, italiano, inglés, francés y rumano), asegura que a sus hijos, en casa, también les habla en español. “Eso es importante, eso es lo que mi madre hizo conmigo, hablaba en rumano. Empecé a hablar en inglés y me dije, no me expreso muy bien, y entonces hice un esfuerzo por hablarles a ellos en español”.

Elsa Pataky vive uno de sus mejores momentos. No sólo disfruta la maternidad junto a su adorado esposo, en lo profesional también le han ocurrido cosas extraordinarias. Una vez más reafirma su éxito en la pantalla grande, ahora con el reciente estreno de The Fate of The Furious.

