'Bye, bye' rastas: Will Smith, el responsable del cambio de look de su hijo El actor se convirtió en el gran cómplice de Jaden a la hora de buscar un nuevo corte

Si bien Will Smith es uno de los papás más cool de Hollywood, no ocultó su emoción a la hora de ayudar a su hijo Jaden a deshacerse de las rastas que ha llevado durante mucho tiempo. El protagonista de Men In Black suele apoyar a sus hijos en todo, en esta ocasión disfrutó cambiándole el look a Jaden, quien por exigencia del guion tuvo que cambiar de peinado.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió el momento en el que su hijo le dijo adiós a su look de adolescente. “Estoy ayudando a Jaden a prepararse para el primer día de rodaje de Life In A Year. A lo mejor debería haber usado unas tijeras”, escribió al lado de la imagen.Luego de quitarle el mechón de rastas, Will posó divertido con él, dando una probadita de cómo se vería si decidiera adoptar este peinado, ¿no le quedan mal o sí?

Admirador de los looks de su hijo, el actor quiso apoyar a Jaden -quien actuará en esta cinta con Cara Delevinge- en esta nueva faceta. Hasta el momento no ha revelado cómo quedó el cambio de look pues sólo ha compartido fotos en Instagram con capucha.

En el pasado, la prensa criticó algunos looks de Jaden, quien en varias ocasiones incorporó a su vestimenta falda, una prenda que el año pasado se puso muy de moda entre los hombres. Ante los señalamientos, Will se aseguró de dejar claro que la visión de su hijo respecto a la moda es única.

“No he conocido a nadie en este mundo como Jaden, alguien que de verdad sea capaz de seguir sus propios instintos sin prestar atención a la opinión de los demás. A veces me asusta como padre ser testigo de su valentía, pero siempre he creído que debe hacer todo aquello en lo que crea”, comentó el actor