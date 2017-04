Orlando Bloom sobre sus comprometedoras fotos: 'Tuve un momento para sentirme libre'

De las tantas aventuras que Orlando Bloom vivió junto a Katy Perry, todavía queda una que lo persigue; la de aquellas fotos en donde aparece desnudo, haciendo paddle surf junto a su ex, en un romántico paseo durante un día soleado por playas italianas. Han pasado ya varios meses desde aquél destape, las cosas han cambiado de manera radical, y esta vez el afamado actor ha decidido romper el silencio en torno a ese episodio del que todavía se sigue hablando.

VER GALERÍA

Tan pronto salieron a la luz esas imágenes, cada una se hizo viral, incluso hubo memes en las redes sociales por varias semanas. Pero, ¿qué pasó por la cabeza de Orlando en aquél momento? El actor decidió hablar del tema y dio su respuesta más sincera. “Eso fue extremadamente sorprendente… No me habría puesto en esa posición si hubiera sabido lo que pasaría”, dijo Bloom en una entrevista concedida a la edición inglesa de ELLE.

Mientras vivió su romance con la intérprete de temas como Part Of Me y Roar, la pareja disfrutó de varias escapadas por diversos lugares del mundo y, aunque siempre trataron de ser precavidos, esta vez el paparazzi fue más intrépido. “He sido fotografiado millones de veces y de millones maneras. Tengo buen radar. Estuvimos completamente solos por cinco días. Nada a nuestro alrededor. No había manera de que alguien pudiera conseguir algo. Así que tuve un momento para sentirme libre”. Por supuesto no pudo dejar pasar la oportunidad para cerrar lo antes dicho con otra inteligente frase: “Nota para mí mismo. Nunca eres libre”, dijo.

VER GALERÍA

En ese mismo espacio, abrió su corazón para referirse a Katy, con quien tuvo una de las relaciones amorosas más comentadas del espectáculo. “Somos amigos. Eso es bueno… Ella es una persona muy pública, pero no creo que a nadie deba importarle lo que nos pase. Es algo entre nosotros. Es mejor darle un ejemplo a los niños de que las rupturas no tienen que ser por odio”, dijo, para dejar en claro que todo ocurrió de la mejor manera y que entre los dos prevalece la cordialidad.

VER GALERÍA

Leonardo DiCaprio y Nina Agdal alcanzan a Orlando Bloom en sus vacaciones por St. Barts

¡Nuevo estatus, nuevo look! Katy Perry habla sobre rompimiento con Orlando Bloom

Pero si con su ex las cosas marchan a la perfección, también ocurre lo mismo con su ex esposa, la modelo australiana Miranda Kerr, con quien además hizo realidad su sueño de convertirse en padre. “Con Miranda tuvimos la sensación de que no queríamos que nuestro hijo navegara por internet, donde la gente dice mentiras sobre nosotros… Miranda y yo llevamos una relación extraordinaria. Compartimos la paternidad muy bien”, aseguró.

Fue a principios de marzo cuando se dio a conocer que Orlando Bloom terminaba su relación sentimental con Katy Perry. Todavía en la fiesta de los pasados Oscar, la entonces pareja se dejó ver sonriente e incluso posaron para algunas fotografías.