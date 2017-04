Horacio Pancheri confiesa que tiene un defecto que pocos conocen

Horacio Pancheri siempre ha sido muy abierto al hablar sobre su forma de ser y es bien sabido que es un muchacho muy dulce y súper romántico al tratarse de sus novias, sin embargo pocos conocían que el argentino quien actualmente se encuentra en México grabando la novela Entre tierras salvajes también es muy celoso.

En una entrevista para el programa de televisión Hoy el actor de Un camino hacia el destino confesó que es un hombre un poco celoso, “Soy celoso de mis mujeres, de mi mamá, de mi hermana, obviamente siempre lo fui porque mis papás se separaron cuando yo estaba chico y fui el niño que estaba ahí viendo con quién salía la mamá a tomar café, o le cuidaba los novios a mi hermana”.

El actor no está nada orgulloso de esta característica suya e incluso dice que intenta controlar este sentimiento para que no interfiera en sus relaciones, “trato de manejarlo un poco, con mis novias he tenido experiencias, todo el mundo es celoso, unos más o menos, pero uno trata de controlar eso porque no es sano”.

Sin embargo Horacio es un novio maravilloso y desde hace 10 meses mantiene una relación con la actriz mexicana Paulina Goto de quien está muy enamorado. A pesar de los rumores de una separación y del enfrentamiento que tuvo el argentino con unos trolls que solamente buscaban criticar su relación, la pareja va muy bien y se frecuentan muy seguido. El actor publicó hace unos meses en Twitter que ya no subiría más fotos con Pau pues había gente que les lanzaba demasiadas vibras negativas, pero eso no significa que ya no están juntos.

Además el también modelo es padre de un niño de cuatro años a quien comparte con su ex mujer, Carla Pasquini y a quien dice no celar para nada, “Juro que no soy celoso con él, espero que se porte bien, que sea responsable, que se cuide. Estaría más preocupado si fuese una nena. El día de mañana si me toca una nena ahí sí el papa se va a poner celoso”, advirtió.

Aun cuando Horacio y el pequeño Benicio no viven juntos, ambos llevan una relación muy cercana y el actor aprovecha cada descanso que tiene en su trabajo para visitarlo o verlo. “Espero poder verlo lo antes posible, me lo van a llevar a Miami, lo voy a ir a buscar y lo traigo para acá una semana. Así que ojalá que me den permiso para ir a buscarlo y estará conmigo esa semana trabajando y luego lo llevo otra vez a Miami y su mamá se lo lleva para Argentina”.