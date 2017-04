¡Como nunca antes! Así luce Sofía Vergara, sin gota de maquillaje (y un poco de fiebre)

Sí, el glamour es cosa de todos los días para Sofía Vergara, pero eso no siempre es posible. Ahora, la afamada actriz reveló una fotografía de su rostro como nunca antes se había dejado ver; sin gota de maquillaje y sin su característica sonrisa. Y si todo el mundo se preguntó qué le había ocurrido, ella se encargó de dar los detalles de ese instante, que despertó la curiosidad entre sus seguidores, quienes además reaccionaron de forma inmediata. No es la primera vez que la colombiana da sorpresas, pero esta vez se trató de algo sin precedentes.

Fiel a sus amados fans, Sofía publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en donde aparece en cama. Ahora, la actriz pasa por un mal momento, pues todo indica que en medio de sus ajetreadas rutinas de trabajo se enfermó y hasta tuvo un poco de fiebre. La buena noticia es que ya está en recuperación y aliviando los malestares tomando un merecido descanso. “"Mmm... Me acabo de dar cuenta de que una fiebre de 38 grados te da el tono perfecto de rosa. Necesito este color”, comentó sobre la imagen, en donde se percibe un color rosado en sus mejillas. Sin duda, el sentido del humor nunca se aparta de ella, ni estando enferma.

Estos días, la también protagonista de la serie Modern Family ha tenido que viajar a Italia, en donde se encuentra rodando la cinta Roma. Y como toda una profesional tuvo que rodar una escena en donde se recreó un ambiente de lluvia. Ella aparece con el cabello mojado, una toalla sobre su espalda y tiritando de frío. Sin embargo, eso no le impidió rodar las escenas, aunque no pasó por alto la baja temperatura del set. “El glamuroso set. 3:00 AM, a 10° centígrados…”, detalló en el breve clip en donde se observa todo el proceso.

Lo cierto es que ni estando enferma se despega del celular, por esa razón sus fans se encuentran tranquilos, pues ella ha dado detalle de su recuperación. Para aliviar un poco los malestares, ha tomado un poco de sopa caliente y hasta compartió la imagen del exquisito plato en su cuenta de Instagram. “#Sopadeenfermo”, dijo Sofía, quien tan pronto se recupere retomará sus actividades habituales, después de todo, ella es una mujer imparable y el trabajo es una de las cosas que más disfruta.

Estos días por Italia han sido para la actriz enriquecedores. A la par de disfrutar la grabación de la cinta, deleita su paladar probando los exquisitos platillos de aquél país, uno de sus favoritos, la pizza.

