Ashton Kutcher y el emotivo homenaje a su esposa Mila Kunis e hijos

No ha sido fácil para Ashton Kutcher superar obstáculos, pero al final, ha conseguido alcanzar sus objetivos y ser feliz junto a lo que más ama, su adorable familia. En una ocasión extraordinaria, el actor abrió su corazón para dar un sincero discurso, en donde hizo una mención muy especial para su amada Mila Kunis y sus dos hijos: Wyatt y Dimitri, de quienes ha tenido el más significativo aprendizaje. “La lección más grande, y de más grande carácter en mi vida, son mis hijos”, dijo.

De regreso en su ciudad natal, West Des Moines, en el estado de Iowa, Estados Unidos, Kutcher recibió el galardón Robert D. Ray Pillar of Character Award, momento en el que con orgullo, dejó fluir todas sus emociones, conmoviendo al público que fue testigo de este instante. “Cuando mi esposa y yo tuvimos a estos niños y compartimos este increíble honor, mi primera respuesta fue llamar a mis padres para decirles ‘lo siento, porque nunca supe lo mucho que ustedes me amaban’”, dijo mientras en sus ojos se notaba que estaba a punto de romper en llanto de la emoción.

Por supuesto, Mila tuvo su lugar especial en este discurso, a ella le agradece por ayudarlo a tener los pies en la tierra, demostrando que ha hecho un equipo único junto a su linda esposa. “Porque la vida no te pasa a ti, sino que existe para ti. Y mientras tengas amor, bondad y optimismo y quieras buscar algo más grande en tu corazón, eres afortunado. Así que este premio es para ti. Es para mi familia, para mis padres y para mi esposa, que patea mi trasero a diario… se los tengo qué decir esta mañana me desperté y ella pateó mi trasero”, dijo con su característico sentido del humor.

Pero su discurso fue aún más emotivo conforme continuaba. “Pensé que estaba siendo un marido asombroso porque me desperté muy temprano y le ayudé con los niños antes de que ella despertara y la dejé dormir un ratito más. Luego ella me dijo, ‘¿ahora vas a actuar como si estuvieras cansado? Yo hago esto todos los días’ y tenía toda la razón”, señaló durante su discurso. Sin desaprovechar esta gran oportunidad, también dedicó unas palabras a su hermano. “Mi hermano nació con una parálisis cerebral, y me enseñó que amar a la gente no es una elección y que todos somos diferentes”.

Sin embargo Kutcher fue más allá de lo acostumbrado, el actor se atrevió a hablar de su fracaso amoroso cuando se divorció de Demi Moore. “Tuve la gran fortuna de divorciarme porque sentí el impacto de esto y sentí todo lo que había perdido… Entendí, finalmente el divorcio de mis padres de una manera diferente”. Ahora, el protagonista de series televisivas como That '70s Show o Two and a Half Men puede sentirse pleno, pues disfruta la paternidad y manifiesta así su crecimiento personal a los 39 años.