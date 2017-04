¿Quién es la bella chica que robó el corazón a Vadhir Derbez?

Los caminos se alinean para Vadhir Derbez, quien a la par de su éxito profesional, disfruta una nueva etapa, pero ahora en el terreno amoroso. Esta vez, el joven galán le dijo adiós a la soltería para disfrutar un noviazgo que al parecer lo tiene muy entusiasmado. Luego de permanecer dos años sin pareja, por fin se mostró decidido y está dispuesto a escribir esta historia junto a una bella chica con la que las cosas marchan de maravilla.

Hace apenas unos días, durante la alfombra roja de la cinta Tres Idiotas, película de la cual es protagonista, Vadhir caminó junto a la mujer que hace latir su corazón. Se trata de Mallory Caballero, una guapa joven originaria de Monterrey, que dedica su vida al modelaje y, por supuesto, también es una emprendedora.

Tal y como se pudo ver en las páginas de la revista ¡HOLA!, el actor está muy enamorado y, aunque no quiso dar detalles de cómo fue que se conocieron, sí dejó claro que lo que siente en este momento es extraordinario. “Se llama Mallory. Ya después les cuento… pero estoy feliz, tranquilo, llevamos poco”, dijo en entrevista durante la alfombra. Y después de tanto tiempo, por fin se dio una oportunidad en el amor y parece estar dispuesto a disfrutarlo al máximo. “Ya tenía demasiado sin estar con alguien y ahorita ya. Pues a ver qué depara el destino”, señaló el también cantante, quien posó sonriente junto a su amada, en aquél evento en el que sin duda, la pareja acaparó todas las miradas.

Por si fuera poco, no sólo comparten una relación amorosa, pues también han formado equipo en lo profesional. Mallory aparece en el más reciente videoclip de la canción de Vadhir, titulada Me Haces Sentir. En esta colaboración ella aparece guapísima en bikini y demostrando que es toda una profesional. A través de sus redes sociales, Mallory no ha dudado en expresar el gran amor y cariño que tiene por Vadhir, quien se ha convertido en su compañero de aventuras. En una fotografía que compartió la joven, durante la celebración del cumpleaños de Vadhir, ella le dedicó un lindo mensaje. “Muchas felicidades a este guapísimo. Espero pasar muchos años más contigo…”

Hace unos meses, durante una entrevista que el hijo de Eugenio Derbez concedió a Hola.com México, habló de su faceta en la música y de su manera de expresar el amor a través de sus composociones. “Cada canción tiene nombre y apellido (…) Pero, no, soy muy penoso, voy sacando esas cositas conforme va avanzando la relación, no soy el típico farol que dice, ‘le voy a cantar’. Pero sí me han chuleando de repente que me escuchan y eso es lindo”.

