No sólo uno, Chantal Andere se fracturó los dos talones en una caída Mientras tomaba un café, la actriz intentó no caer por unas escaleras por lo que dio una gran zancada que le provocó esta lesión en ambos pies

Un mal paso lo puede dar cualquiera, pero nadie enfrenta con tanto optimista como Chantal Andere los tropiezos de la vida. A través de su cuenta de Twitter, la actriz informó que tras una caída, que a su parecer era inofensiva, fue a dar al hospital por fractura en los dos tobillos. Con una imagen de sus dos piernas enyesadas, la actriz anunció que le tomará 20 días recuperarse.

“Ok, un mal día lo tiene cualquiera. El mío fue ayer. Una tonta y absurda caída, los dos talones fracturados. En 20 días estaré lista”, escribió ayer la actriz. Como una verdadera profesional, este incidente no ha provocado que la actriz falte al trabajo y, con los pies enyesados, hoy llegó muy temprano a su llamado.

A su llegada a los foros, la actriz dio detalles de cómo sucedió esta caída, que ocurrió durante sus horas de trabajo, mientras tomaba un café: “Había unos escalones, por no caerme, hice una zacada grande porque no vi el escalón de en medio, caí parada con los dos talones, entonces se fracturan los dos talones y bueno, nada, las caídas así son sorpresivas, inesperadas, absurdas. Traigo yeso en ambas piernas, son yesos de fibra de vidrio que se pueden mojar, me puedo bañar, bastante cómodo“, comentó a ¡Cuéntamelo ya!

Aunque la actriz ha recibido todo el apoyo de la producción de El Bienamado, encabezada por Nicandro Díaz, tras su visita al médico, decidió no parar de trabajar, pues sabe lo que implica que un proyecto como este detenga sus grabaciones: “Afortunadamente con todo el apoyo que me ha dado la producción de El Bienamado, por supuesto y mi productor Nicandro Díaz, vamos a seguir grabando, yo no puedo parar una producción. Esto no es culpa de nadie, así que vamos a seguir grabando con los cuidados pertinentes que es básicamente que no puedo apoyar ninguno de los dos pies en 19 días más”.

Para conseguir que este accidente no afecte su trabajo, la producción hará algunas modificaciones a sus escenas para cuidarla y seguir al pie de la letra las indicaciones médicas: “Me van a proteger en escenas en donde yo tenía que estar parada, me van a poner sentada. Lo que no puedo es apoyar los pies hasta el día 25 de abril que, si Dios quiere, ya me quitan los dos yesos”.

Sin poder creer que una “absurda” caída haya provocado tal lesión, la actriz aseguró que pese a su estado no está dispuesta a quedar mal en su trabajo, pues es algo que sus papás el inculcaron: “Si hay algo que mis papás me inculcaron es que debes ser profesional. Con esto no quiero que la gente diga que soy un héroe, yo creo que cualquier gente que ama su trabajo, que le apasiona su trabajo hubiera hecho exactamente lo mismo que yo. No tengo absolutamente nada de dolor, que quizá eso es lo que hubiera impedido que yo quisiera estar aquí, ¿sabes?, pero jamás le haría esto ni a mis compañeros actores, ni al productor, ni al productor asociado, a la empresa”, detalló.