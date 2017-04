Eva Longoria, radiante y espectacular durante su noche de gala en Madrid

Nunca deja de brillar y menos en ocasiones especiales. Una vez más, Eva Longoria causó revuelo durante su visita a España, se dejó ver felizmente enamorada junto a su esposo Pepe Bastón, y además lindísima con los looks que presumió durante algunas caminatas por la ciudad. Pero la cereza del pastel fue su papel de anfitriona en la gala Global Gift, en la cual se reunió con distinguidos invitados y posó como reina para las fotografías.

Eva quería tener todo bajo control y realmente lo logró, a excepción de un detalle que no pasó para nada desapercibido, el gran ausente a la gala fue Cristiano Ronaldo. El futbolista sería el invitado estrella de la noche, pero finalmente eso no ocurrió. Por supuesto eso no impidió a Eva celebrar por todo lo alto este evento, que tiene como finalidad recaudar fondos para apoyar a niños, mujeres y familias en pobreza.

Para esta ocasión memorable, Eva usó un maxi vestido en color azul, un modelo de la firma italiana Genny. El atuendo fue de los más llamativos de la noche, pues además incluyó un tono plateado en la posterior. Para acentuar la belleza de su rostro, la actriz se puso en manos de la experta Nilam Holmes, quien fue la encargada del maquillaje. Para el peinado, Eva eligió a su amigo Eduardo Sánchez, quien fue el mismo que la peinó para la gala celebrada en 2016. Esta vez llevó un recogido que le permitió lucir muy natural y al mismo tiempo, juvenil.

Del mismo modo, los invitados a la gala aparecieron sobre la alfombra impecables. Impresionantes vestidos, glamour, joyas y más hicieron de este evento uno de los más exclusivos de los últimos meses. En sus redes sociales no dejó de compartir lo emocionada que estaba, pues finalmente sigue alcanzando sus objetivos.

Desde su llegada a España, la protagonista de Desperate Housewives se ha mostrado plena. Estos días ha paseado con Pepe por las calles de la bella ciudad, tomados de la mano y más enamorados que nunca. En este momento, disfruta de los logros de su carrera y de su compromiso con las labores altruistas, las cuales la llenan de gratificaciones.

