Delgadísimo, así reapareció Brad Pitt a seis meses de su divorcio

A seis meses de haberse separado de Angelina Jolie, Brad Pitt sigue dando de qué hablar. Desde su rompimiento, el actor ha hecho pocas apariciones públicas y cuando eso ocurre se vuelven todo un acontecimiento. Esta vez volvió a ocurrir, pero fue la lente de un paparazzi que captó a la estrella de Hollywood en plena caminata en la ciudad de Los Ángeles.

En las fotografías, aparece Pitt luciendo un nuevo corte de cabello, un look casual de playera blanca, chaqueta negra y unos jeans. Pero lo que más llama la atención, y salta a la vista, es la extrema delgadez del protagonista de cintas como Allied o Mr. & Mrs. Smith. Desde su aparición en los Golden Globe, y hasta este momento, hay un notorio cambio en su físico que ha dado mucho de qué hablar.

Apenas en enero, Pitt asistió a la ceremonia de los Golden Globe, en donde se llevó todos los aplausos de la noche por parte de sus colegas. El actor se dejó ver impecable, de traje, con el cabello más corto y sonriente. En su paso triunfal por la entrega de premios, en donde presentó el galardón a Mejor Película Dramática, se mostró completamente agradecido y con nuevos aires de jovialidad que, sin duda, lo hicieron brillar de manera única.

Este es un momento clave en la vida de Pitt, quien además de llevar los trámites de divorcio, se mantuvo ocupado trabajando en en la cinta titulada War Machine, de la cual él es protagonista. No se sabe si esta nueva imagen se deba a su incursión en algún nuevo proyecto cinematográfico, por ahora, la nueva imagen ha despertado la curiosidad de todo.

Aunque no se conoce el rumbo que tomará la vida amorosa del actor, se supo que recientemente mantuvo contacto con su ex, Jennifer Aniston, aunque todo se debe a la amistad que prevalece entre ellos. US Weekly reveló información proporcionada por una fuente, que aseguró que Pitt comunicó a Aniston que estaba pasando por un mal momento. En otro instante, Aniston reveló a The Hollywood Reporter que aunque no se comunican diario, se desean cosas maravillosas el uno al otro.

