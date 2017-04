Sebastián Poza, convertido en todo un galán El joven de 13 años de edad se convirtió en la pareja de lujo de su mamá durante una entrega de premios donde llamó la atención por su porte

Es hijo de guapos y no podía ser de otra forma. Con apenas 13 años de edad, Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, ya se perfila para suplir a su papá como galán de telenovela. Hace unos días, el joven se convirtió en el compañero de lujo de su mamá en una entrega de premios donde, ataviado en un elegante traje negro, robó todas las miradas. Al más estilo de un modelo profesional Tatán, como le dicen de cariño, posó para la prensa y para la lente de su mamá, quien orgullosa lo presumió en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto de lo galán que se veía su hijo aquella noche.“Vamos con todo Tatán”, fue la frase que la actriz desató un sinfín de comentarios halagando el físico del joven. “Que guapo”, se lee en varios mensajes que los fans de Mayrín le han enviado.

Por su parte, el joven compartió dos imágenes donde se le ve muy fashion posando desde varios ángulos con el saco de su trejo a un costado. Madre e hijo desfilaron sobre la alfombra roja perfectamente cordinados: ella con un estiloso vestido negro con encaje y transparencias en la falda y él con un traje del mismo tono.

A mediados del año pasado, el hijo de la actriz debutó como actor en la telenovela Amo despertar contigo. Desde que decidió seguir los pasos de sus papás y, buscó su primera oportunidad en televisión, el joven ha contado con el apoyo incondicional de los actores, quienes lo apoyan incondicionalmente.

Frente a las cámaras, Mayrín y Tatán demostraron su complicidad. Es muy común que madre e hijo intercambien lindos mensajes en redes sociales. En octubre pasado, el joven aprovechó el cumpleaños número 46 de su mamá, para expresarle su amor: “Te amo eres la mejor mama del mundo. Eres guapa, buenísima cocinera, actúas increíble, con un gran corazón me diste la vida, o sea no podrías ser mejor, una mama súper héroe porque la verdad eso es lo que eres para mí. Fuiste como mi primera novia, porque la mamá y el hijo son como la única pareja que nunca se dejarán de querer, como yo fui tu hombre y como para mí fuiste mi mujer, la mujer a la que voy a querer toda mi vida, estés aquí o no, siempre te voy a tener conmigo te amo con todo mi corazón”.