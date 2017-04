¡Mejores amigos! Eugenio Derbez y Salma Hayek son inseparables

Si algo ya compartían Salma Hayek y Eugenio Derbez es una increíble trayectoria en la actuación, lo cual les ha abierto las puertas al mercado internacional y gracias a esto, han sido reconocidos en la CinemaCon este fin de semana en Las Vegas. Ambos estuvieron trabajando como protagonistas en la cinta How to be a Latin Lover, la cual se estrenará el próximo 28 de abril.

VER GALERÍA

Ahora además de eso, los dos se han vuelto mejores amigos y son inseparables. Eugenio comentó sobre su amiga, “Salma es una reina, es más mexicana que nadie, no sabes como peleó cada detalle. Me decía: ‘Eugenio tú ya no eres mexicano, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos? No, esto es así y en Veracruz las cosas son así, en México se come así.’ Ella montó muchas escenas porque supervisó que la casa donde vive fuera mexicana. Es una tipaza, la amo con toda mi alma.”

Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 10:13 PDT

Por su parte la actriz de Bandidas compartió en su Instagram un momento muy especial, en el cual Eugenio recibe el premio de la CinemaCon. Junto al video, la veracruzana escribió: “Eugenio recibiendo su premió de CinemaCon por mejor artista internacional. Estoy muy orgullosa de él.” Después de su noche, ambos se dedicaron a compartir momentos en sus redes en donde se nota que los dos comparten el mismo sentido del humor.

Además de hacerse photobombings, bromas pesadas y de compartir una pizza gigante, el actor de No se aceptan devoluciones sufrió de una cachetada con una tortilla por robar el celular de Salma para hacer varias bromas con el motivo del día de April’s fool. Al parecer la mexicana pasó horas buscando su teléfono y cuando por fin supo que él se lo había robado, decidió interrumpir una entrevista para agarrarlo a tortillazos. Este video desató las risas en las redes sociales por parte de los seguidores de ambos.

Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 1 de Abr de 2017 a la(s) 3:20 PDT

Eugenio Derbez, maravillado con el talento innato de su hijita Aitana

Salma Hayek y la arriesgada decisión con la que salvó la vida de su perro

Además de la increíble amistad que tienen, los dos galardonados se han dicho estar muy orgullosos de ser latinos y llevar la bandera de México en alto. En una entrevista a Notimex, el esposo de Alessandra Rosaldo dijo que, “como mexicano, el hecho de que nos reconozcan en este país (Estados Unidos) y que nos estén dando un premio me hace sentir orgulloso y creo que cambia un poquito la visión que tienen de nosotros” además el comediante agregó, “en lugar de esconder nuestra latinidad, yo creo que es importante salir y decir, yo estoy orgulloso de ser latino y por eso decidí dejar ese título, porque quería que una película americana llevara un nombre latino.”