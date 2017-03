José Ron, ‘en las nubes’ por su novia: ‘Tú eres mi presente’ El actor y Daniela Álvarez se convirtieron en la pareja más extrema durante su salto en paracaídas

Hace apenas un mes se animó a presentar a su novia ante los medios y ahora grita su amor en redes sociales. El amor llegó para quedarse, al menos eso es lo que siente José Ron, quien con cada día que pasa se convence más de que Daniela Álvarez es la indicada. Después de debutar con ella sobre la alfombra roja del estreno de Enamorándome de Ramón, el actor ya no oculta sus sentimientos y a través de su cuenta de Instagram le dedicó un lindo mensaje a la dueña de su corazón.

“¿Un día o toda la vida? No lo sé, ni me importa… me importa el presente y mi presente eres tú”, escribió ese viernes el actor en su cuenta de Instagram al lado de una imagen de la joven disfrutando de un destino tropical. Aunque no especificó en donde están disfrutando del fin de semana, es un hecho que decidieron hacer maletas y dar rienda suelta al romance.

Y es que el actor ha encontrado en la conductora a su mejor cómplice. Ayer, Ron compartió a través de su cuenta de Instagram el momento en el que se lanzó del paracaídas, aventura a la que también se sumó su novia. A través de su página de internet, José compartió un video del divertido viaje que hizo con un grupo de amigos, entre ellos Alex Sirvent.

En el video se ve a Ron contar un poco de la sensación de lanzarse de un paracaídas, experiencia que ha experimentado en tres ocasiones. Por su parte, Daniela también se animó a vivirlo por primera ocasión. En el clip se escucha decir a la joven que está muy nerviosa ante su primer salto; sin embargo el entusiasmo de su novio la alentó a “romper miedos”.

Desde su ruptura con Irán Castillo, en 2015, José Ron había preferido enfocarse en su carrera, hasta que a inicios de este 2017 Cupido lo sorprendió. Según contó, Daniela y él se conocieron gracias a las redes sociales: “Fíjate que yo de repente la seguía, tenemos amigos en común, y siempre me pareció una niña muy interesante, muy guapa, me llamó mucho la atención desde el momento en que llegué a su perfil, ¿qué raro decir esto?, pero desde que nos vimos y empezamos a salir fue muy bonito y estamos muy contentos, yo estoy muy feliz y agradecido”, comentó el actor a ¡Cuéntamelo ya!