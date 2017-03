Fer del Solar se confiesa, ¿ya tiene novia? El actor habló de los rumores que aseguran tiene un romance con la actriz Ana Patricia Rojo, con quien filmó en Puebla la cinta 'La familia de mi ex'

Está feliz y se le nota. Luego de que en las últimas semanas los medios de comunicación comenzaron a hacer eco del rumor que apuntaba a una posible relación entre Fernando del Solar y Ana Patricia Rojo, el actor enfrenta la situación y aclara, ¿son novios? Aunque aseguró que está listo para una “galana”, el argentino aseguró que entre él y la actriz solo hay una linda amistad.

Todo comenzó durante el rodaje de la cinta La familia de mi ex, donde ambos participan y donde entre escena y escena nació una amistad. Debido a que la cinta se filmó en Puebla, los actores pasaron mucho tiempo juntos, pero nada de romance en esta historia. "La verdad no, no hay nada que desmentir, es una gran amiga, una gran compañera de trabajo, estuvimos 10, 15 días trabajando juntos en Puebla haciendo la peli, nada más”, comentó el actor en entrevista para Hoy.

El rumor surgió luego de que ambos actores comenzaran a compartir fotos juntos en sus redes sociales, al ver lo bien que lucían juntos, los fans y los medios comenzaron a sacar sus propias conclusiones: “Más que paparazzi armado, se trata de unas fotos que nos hemos tomado durante la película y pues yo he tuiteado o lo ha tuiteado Ana en su momento pero, no, no pasa nada”, explicó.

Aunque no se dio el flechazo con su compañera de reparto, el actor segura que su corazón está listo para enamorarse: “Yo también quiero tener galana, ¡oye!, yo estoy listo para el amor, me gustaría y ojalá que pronto pueda compartirlo con ustedes”, aseguró.