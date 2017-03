¿Eres tú, Russell Crowe? El actor apareció irreconocible en Australia

Sin su típica melena larga con el fleco chino y con un look muy deportivo para hacer ejercicio, fue visto Russell Crowe en una cancha de basquetbol en Australia. Inmediatamente comenzaron a correr los comentarios sobre lo diferente que se ve el protagonista de Gladiator, pero también las muestras de apoyo por parte de sus fans que aseguran que aunque se vea distinto, el actor sigue siendo muy guapo.

Con 52 años, Russell ha logrado desafiar los estragos de la edad y ha seguido conquistando corazones en la pantalla grande, aunque en esta ocasión ha llamado la atención su imagen. La realidad es que Crowe se encuentra en un momento de descanso entre películas y decidió tomarse un día para reencontrarse con su amigo, el jugador de rugby, Sam Burgess, y su familia. Aprovechando un día soleado en el otoño de Australia, los amigos decidieron practicar algunos deportes al aire libre en esta reunión. En su papel más encantador, Russell se dio el tiempo de conocer a la bebé de su amigo, Poppy, a quien le robó una que otra sonrisa.

Al parecer, la decisión de este cambio de look se dio debido a la pausa que tiene entre trabajos ya que no se encuentra en medio de ninguna filmación. Y es que apenas el año pasado, Russell lucía tan galante como siempre durante la promoción de la cinta The Nice Guys. Después de eso, su última aparición pública se dio en octubre pasado, cuando todavía lucía su clásica melena larga.

Las fotografías de su nueva imagen causaron tanto impacto, que el actor se vio en la necesidad de hacer un breve comentario, eso sí, con mucho humor. Cuando uno de sus seguidores de Twitter le hizo saber que el conductor de radio Howard Stern se estaba burlando de su peso, Crowe tomó sus redes sociales para responderle. “Le puedo ganar a Howard Stern de joven haciendo planchas…él no puede decir lo mismo”, fue el tweet que hace unas horas apareció en la cuenta del actor.

Por supuesto, no ha faltado quien diga que muy lejos ha quedado aquella imagen que lo llevara a la gloria en Gladiator. Cinta de la que ya han pasado 17 años y que mostraba a un musculosísimo Crowe como un feroz gladiador. Aunque ha de decirse que ésta no es la primera vez en la que Russell se aleja de su larga melena, por requisitos de guion en 1993 también se rapó para la cinta Romper Stomper.

