Sofía Castro ha terminado su noviazgo con Jorge Álvarez

Se ha acabado la relación pero no el amor, así ha explicado Sofía Castro una nueva separación de su eterno novio, Jorge Álvarez. Tras seis años de relación y algunas pausas en su romance, Sofía ha vuelto a abrir su corazón para explicar porque han tomado la decisión de tomar caminos separados, a pesar de que aún los une un enorme cariño. “Hicimos una pausa. Porque yo estoy allá y él está aquí. Lo adoro y lo voy a querer siempre. Tuve una relación hermosa”, ha dicho con mucha honestidad Sofía al programa La Taquilla.

Al parecer, esto decisión fue tomada a partir de la mudanza de Sofía a Los Ángeles, en donde se encuentra estudiando actuación. “Claro que seguimos hablando. Nos queremos muchísimo y nos vamos a querer siempre pero obviamente la distancia es un poco complicada, pero estoy muy feliz, muy contenta de estar allá”, dijo con mucha madurez la joven de apenas 20 años. La actriz ha querido tomar con filosofía una relación que comenzó cuando solo tenía 14 años y que a lo largo del paso del tiempo ha sobrevivido algunas pausas y dificultades.

En su momento, cuando surgieron los planes de mudanza a Los Ángeles, Sofía tenía la esperanza de que su relación pudiera sobrevivir la distancia. “Estoy súper contenta con él, es un gran novio que me apoya en mis decisiones, en mi carrera y me apoya en mi sueño, yo creo que cuando estás con alguien tienes que apoyar y bueno, ya veremos cómo compaginamos o cómo le hacemos. Me irá a visitar, yo vendré o tal vez él se vaya, todavía falta y estamos disfrutando acá. Él está muy feliz de que yo esté trabajando en la novela y yo creo que es muy importante que tu pareja te apoye. Yo lo apoyo y él me apoya a mí”, dijo a HOLA.com México hace algunos meses.

“El que fue el primero en apoyarme y decirme: ‘ve y cumple tu sueño’ (fue él). Vamos a ver qué pasa”, señaló dejando la puerta abierta a una reconciliación como ha sucedido en ocasiones anteriores. Sofía hizo estas declaraciones durante su visita a México para una entrega de premios en donde si bien apareció sin el que fuera su novio, estuvo muy bien acompañada. La hija de Angélica Rivera desfiló sobre la alfombra roja con sus dos hermanas, Regina y Fernanda. Convertidas en todas unas jovencitas, en esta oportunidad se pudo ver lo mucho que ha crecido Regina, la benjamina de la familia.

