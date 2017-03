Fernanda Castillo sobre los comentarios sobre su peso: 'Estoy perfectamente de salud' En los últimos años, la actriz ha apostado por un estilo de vida más saludable con el que ha transformado su cuerpo

Todos hemos sido testigos de la transformación de Fernanda Castillo, quien de unos años a la fecha ha adoptado un estilo de vida saludable que se ve reflejado en su figura, cada día más torneada. Es común que la actriz comparta en su cuenta de Instagram fotos de sus entrenamientos, imágenes que han generado polémica entre sus seguidores, quienes la han cuestionado sobre su delgadez, ante esto, la actriz deja claro que todo con su figura está bajo control.

VER GALERÍA

“Estoy perfectamente de salud, la gente no se tiene que preocupar, tengo 34 años, estoy viendo a los médicos, siempre me he sabido cuidar y de repente uno se pone más fitness y la gente se asusta, pero para toda la gente que me sigue estoy perfectamente de salud, no estoy más baja de mi peso, visito un médico muy seguido, y la verdad que piensa que estoy muy bien”, comentó la actriz a Agencia México durante la premier de La Ingobernable, proyecto que protagoniza su novio, Erik Hayser.

Aunque quiso aclarar esta situación, Fernanda aseguró que esos señalamientos no la afectan, pues después de tantos años en el medio sabe perfectamente cómo afrontar las críticas: “Soy un adulto, y llevo muchos años en esta carrera sin dejarme por lo que diga la gente, ni dejarme afectar por ese sentido, pero tampoco por lo que el medio pueda pedir, yo soy esto, más delgada o más gordita”.

VER GALERÍA

En septiembre del año pasado, Fernanda reveló que para su papel de Mónica Robles en El señor de los cielos, tuvo que bajar más de 10 kilos, por lo que su disminución de peso fue evidente: “Bajé de peso 10 kilos para hacer el personaje de Mónica Robles y eso ha atraído muchas cosas como empoderarme, yo no soy otra persona, creo que la gente me ve más”, declaró la actriz a JDS.

-Angelique Boyer a su ‘BFF’ Fernanda Castillo en su cumple: ‘Te adoro con el alma’

-Fernanda Castillo y su transformación para interpretar a Mónica Robles ¡tuvo que bajar 10 kilos!

-Fernanda Castillo a Erik Hayser: 'Alimentas los latidos de mi corazón'

VER GALERÍA

Después de someterse a un régimen alimenticio más sano y a hacer ejercicio con regularidad, Fernanda ha querido continuar con este estilo de vida saludable con el que ha esculpido su figura y resaltado cada uno de sus músculos.